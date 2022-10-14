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民調：州長選戰確定投票 霍楚小贏李修頓8%

記者和釗宇╱紐約報導
民調顯示，州長霍楚(右)以51%對41%的支持率領先共和黨挑戰者李修頓(左)。(美聯社)
民調顯示，州長霍楚(右)以51%對41%的支持率領先共和黨挑戰者李修頓(左)。(美聯社)

距離紐約州長普選不到一個月，13日公布的一份民調顯示，現任州長霍楚(Kathy Hochul)以51%對41%的支持率領先共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)，而在確定要投票的選民中，二人的差距已縮小至8%；在獨立選民和紐約市郊，李修頓的支持率已反超霍楚，但霍楚在紐約市的領先幅度超過30%。

這份由馬里斯特公共輿論研究所(Marist Institute for Public Opinion)公布的民調共訪問1117名註冊選民，李修頓支持者中，有74%表示「堅定支持」，但霍楚支持者表態「堅定支持」的只有62%，確定投票的選民中，二人支持率分別為52%對44%；獨立選民中，李修頓以49%對35%領先；紐約市郊四郡，李修頓以50%對47%領先。

78%共和黨註冊選民表示計畫投票，獨立選民則為77%，民主黨選民只有62%表示會投票；該研究所主任米林戈夫(Lee Miringoff)表示，共和黨的選民熱情比民主黨更高，「這部分彌補了兩黨之間註冊選民數量的差距。」該研究所策略和創新主任迪達波(Jay DeDapper)則表示，郊區選民的投票熱情最高，因為犯罪問題可能更嚴重。

此外，28%受訪者認為通貨膨脹是頭等問題，24%指捍衛民主，犯罪和墮胎分別為18%和14%。

李修頓聲明指，「我們長期強調這是一場差距為個位數的選戰，我們認為實際差距比這份民調更小；正持續縮小差距，因為民眾能第一時間感受重要問題上霍楚的糟糕表現，例如犯罪、經濟、腐敗等。」霍楚競選團隊則拒絕評論。

不過，霍楚在紐約市以65%對23%的巨大優勢領先李修頓；此前專家估計，李修頓須在紐約市至少拿到30%選票，同時在長島和上州大勝，才有可能當選。

霍楚 紐約市 投票

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