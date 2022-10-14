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州市府投資16億元 打造市大科研園區

記者和釗宇╱紐約報導
州長霍楚和市長亞當斯宣布將投資16億元，將市大亨特學院布魯克代爾校區打造成科研、教育和就業中心。(記者和釗宇╱攝影)
州長霍楚和市長亞當斯宣布將投資16億元，將市大亨特學院布魯克代爾校區打造成科研、教育和就業中心。(記者和釗宇╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)13日在曼哈頓宣布將投資16億元，將市大亨特學院(Hunter College)布魯克代爾校區打造成科研、教育和就業中心。

該校區位於曼哈頓基普灣(Kips Bay)，市大護士學院和職業保健學院坐落於此，臨近表維醫院(Bellevue Hospital)、紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone)等醫療機構；新項目將占地150萬平方呎，名為市大科研園區(Science Park and Research Campus)，預計將可容納4500名市大醫護專業學生；除醫療護理機構外，新址還將容納市法醫辦公室的法醫病理學中心、一所公立高中以及公立醫院門診中心；該項目將由州府、市府以及私人部門共同出資，預計2026年開始施工，2031年底之前完工。

霍楚表示，「這能帶來優質的工作和教育機會，也能提高醫療照護行業的水平；紐約有需求，也有年輕人才，尤其是來自受疫情影響最嚴重社區的年輕人。」

亞當斯則表示，該項目預計未來30年將帶來250億元的經濟收益，創造超過1萬個工作機會，「生命科學是全球最大的產業之一，這一地區原本規畫為清潔局所有，但我們變廢為寶，變成實驗室、辦公室、學校、企業輔導機構以及社區空間，讓整個區域重新煥發活力。」

州長霍楚和市長亞當斯宣布將投資16億元，將市大亨特學院布魯克代爾校區打造成科研、...
州長霍楚和市長亞當斯宣布將投資16億元，將市大亨特學院布魯克代爾校區打造成科研、教育和就業中心。(市府提供)

亞當斯 曼哈頓 教育

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