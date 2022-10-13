王嘉廉法拉盛新門診大樓 剪綵

王嘉廉社區醫療中心為新建的法拉盛門診大樓「Healthview」舉行剪綵儀式。(本報記者攝影)

王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)12日在皇后區法拉盛 為其新建的門診大樓「Healthview」舉行剪綵儀式，眾多嘉賓出席。大樓位於大學點大道(College Point Boulevard)與40路交叉處，為社區提供優質、可負擔、符合文化需要及全面的醫療服務。

中心行政總監查高書表示，法拉盛社區許多民眾仍缺少可負擔的基本醫療服務，尤其是心理健康及牙科，新建的門診大樓可滿足相關需求，並首次將其牙科服務擴展至皇后區，有17間先進設備診室，將成為當地最大的提供牙科服務機構之一。中心副總裁薛敏玲感謝項目團隊ESKW/Architects設計公司、Ryder Construction建築公司，以及醫療中心建築計畫主任埃里斯，大樓在預期時間和預算內建成。 王嘉廉社區醫療中心為新建的法拉盛門診大樓「Healthview」舉行剪綵儀式。(本報記者攝影)

全新環保門診大樓面積約8萬平方呎，將於今年秋季開放，包括基本醫療、牙科、心理健康、健康教育、社工及其它支持服務。王嘉廉社區醫療中心就診者大部分為低收入人士，面臨文化、語言，以及申請醫療保險的障礙。作為聯邦認可的醫療中心，無論是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況，都提供全面的基本醫療服務。

國會眾議員 孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎、金兌錫、副市長高級顧問顧雅明等均肯定中心50多年來對社區的服務，期待繼續合作。