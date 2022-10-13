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張富榮「穿越枯海」456畫廊展出

記者張晨╱紐約報導
張富榮油畫展「穿越枯海」華埠展出。(記者張晨╱攝影)
張富榮油畫展「穿越枯海」華埠展出。(記者張晨╱攝影)

華裔畫家張富榮的系列油畫「穿越枯海」12日在曼哈頓華埠456藝廊開幕，作品探討現實移民生活、社會矛盾和烏托邦田園生活的衝突，展現這些對立面「在不安中的和諧共生」。

展出的20幅畫作有些描繪想像中的自然場景，張富榮表示，靈感來自於中國傳統的山水畫，目的是使觀者有一種歷史和地理上的距離感；一些作品則描述與生命周期相關的神話故事，通過來自不同時期的人物，賦予一種荒誕的現實。

影音來源：記者張晨

他表示，這些畫作表現了一種渴望，即「逃離」到一個田園詩般的、伊甸園般的涅槃之地，在那裡人們可以隨心所欲獲得重生，沒有衝突和混亂。

張富榮說，自己的作品關注於作為美國第一代移民的個人和集體情感，圍繞著疏離、移民和自我矛盾的主題展開；童年在中國文革期間的經歷，青年時期的上山下鄉的歲月，那個特殊年代的社會動蕩，這種潛在情緒浸染著他的繪畫。

「也有我對個人自我在移民社會位置的疑問」他說，從收集的素材中，將生活、記憶碎片、民間藝術及圖騰符號並置，依據身為華裔移民經歷和個人情感，呈現一種烏托邦的幻覺與當下美國社會現實之間的衝突。

展覽即日起至30日，可於每周一、三、五下午1時至5時至百老匯大街456號三樓的畫廊參觀。

移民 華裔 華埠

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