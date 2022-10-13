法拉盛文藝中心 藝術補助最高5000元

法拉盛文藝中心舉辦「皇后區藝術資助計畫」中文說明會，幫助社區發展和文藝活動普及。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛 文藝中心近日舉辦「皇后區 藝術資助計畫」中文說明會，幫助社區發展和文藝活動普及，若藝術人士以個人名義申請獲選後，可得到2500元的補助，獲選的藝術非營利組織，可得到1000元到5000元不等的資助，歡迎藝術人士與相關機構申請。

「皇后區藝術資助計畫」得到紐約州藝術基金會(New York State Council on the Arts)相關補助的支持，旨在推廣皇后區藝術家與藝術組織的創作，促進社區發展，普及文藝活動，今年為第二年舉辦中文說明會。

楊旻雯開場，該中心的前華人 社區發展主任鄧雅云介紹申請內容，中心藝術家服務部主任Dan Bamba回答問題。

文藝中心的中華文化委員會主席楊旻雯表示，疫情重創藝術發展，許多藝術人士與非營利組織失去經費與舞台，這項補助有助藝術家繼續熱愛的事業。中心藝術家服務部主任Dan Bamba、中心前華人社區發展主任鄧雅云介紹，藝術人士與非營利組織若想獲批資金，要在申請書中闡明個人或機構在過去致力於加強社區團結，以及鼓勵更多人參加皇后區的文化活動等，且必須用英文填寫申請書並提交，詳情請登錄https://bit.ly/FTHchiCAG或https://bit.ly/FTHchiAQG。

講解影片網址https://bit.ly/FTHBudgets觀看講解影片，或聯繫Dan Bamba電郵[email protected]諮詢詳情。