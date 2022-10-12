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高德曼訪布碌崙8大道 了解民生需求

記者顏潔恩／紐約報導
高德曼走訪8大道華社，與商家對話。(記者顏潔恩╱攝影)
高德曼走訪8大道華社，與商家對話。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙亞裔民主黨俱樂部主席、曾參選第十選區國會議員的李江華11日表示，因與該區民主黨候選人高德曼(Daniel Goldman)理念相近，已宣布背書支持他；當日在李江華的帶領下，高德曼走訪布碌崙(布魯克林)8大道華社，促進對當地民生問題的了解，日後可傾注必要資源。

李江華表示，私下曾與高德曼會面，他提出強化社區治安、打擊針對亞裔仇恨犯罪等目標，也認同小商家如今面臨各種問題需具體解決方案；雖高德曼基本上已勝券在握，但仍願走訪當地華社，誠意十足，希望他能多了解社區情況，日後通過撥款、資源分配給社區帶來發展。

餐館業者林錚表示，治安是商家最關注的事，前一日才有兩名醉酒男子到店內騷擾顧客，令常處理這樣情況的他感到疲憊；以前營業到半夜，但社區屢傳罪案，不得不提早關門，其他問題包括8大道無證擺攤、行人安全堪憂、以及物價上漲等。

酒樓業者程志剛則向高德曼指出，8大道發展迅速，愈來愈多從前居住在曼哈頓華埠的人移居過來；但因語言障礙等，當地人常覺得聲音被忽略、在政治決策中被排除在外，某方面也是自身的政治參與度不夠，必須想辦法打破這個瓶頸。

高德曼(右三)拜訪8大道商家。(記者顏潔恩╱攝影)
高德曼(右三)拜訪8大道商家。(記者顏潔恩╱攝影)

高德曼回應，民選官員向來僅注重投票率高、或是能為其競選捐款的社區，未符合這些條件的社區則被冷處理，民眾在長期沒有服務、資源投入的情形下，自然愈發對政治不敏感；得讓社區感受到民選官員的作為，才能改善情況。

高德曼當日也與多名華社代表會面，在治安方面，他認為司法可以給犯罪者第二次機會，但不是反覆地釋放、犯案又被抓回去，需與州市府溝通後商討出更好的方案；他也會繼續與華社對話了解需求。

高德曼(左)與8大道商家見面。(記者顏潔恩/攝影)
高德曼(左)與8大道商家見面。(記者顏潔恩/攝影)

8大道 亞裔 布碌崙

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