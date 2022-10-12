我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外華文媒體報導獎 世界日報獲3大獎

防隕石撞地球 NASA成功「撞歪」小行星 人類創舉

李修頓獲PlaceNYC背書 聽家長意見

記者張心／紐約報導
紐約州長共和黨候選人李修頓獲教育維權組織PlaceNYC背書，參加該組織在線家長會面及提問活動。(取自在線會議)
紐約州長共和黨候選人李修頓獲教育維權組織PlaceNYC背書，參加該組織在線家長會面及提問活動。(取自在線會議)

紐約州長共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)獲教育維權組織PlaceNYC背書，11日參加該組織在線家長問答，重申自己的教育理念，包括對資優班和特殊高中的支持，抓緊治安、減稅以挽救入學率等政見。

PlaceNYC共同主席劉明倫(Lucas Liu)表示，11月的州長選舉對公立學校有重要影響，目前全州K-12教育已對孩子未來發展造成阻礙，無論是退步的州考成績，無法為高等教育打下基礎，缺乏的監管和問責制讓教育工作者非常擔憂。

「為了防止教育進一步下滑，我們背書李修頓，不僅因為他致力於平等且高質量的K-12教育，而且堅決保衛特殊高中和資優班。」PlaceNYC聲明稱，因民主黨州長候選人霍楚(Kathy Hochul)拒絕與PlaceNYC的家長們會面，對其教育政策深表關切。

李修頓曾被「詬病」，對紐約州下滑的公校入學率缺乏策略。他11日回應，認為這不僅是教育問題，而是治安和重稅兩大隱患導致。「從數據看，公校學生流失背後是人口遷出，疫情後紐約治安問題逼迫愈來愈多人逃離，如此，單純考慮提升教育品質也是枉然。」

他指導致人口減少的另一大原因是紐約州的重稅，以及愈來愈離譜的生活成本，「必須全面減稅，包括所得稅、遺產稅等」李修頓表示，過去的三年，聯邦為紐約州提供大量撥款，但生活成本卻更昂貴，「不能單依賴聯邦救濟重振經濟，也不能將重擔都壓在民眾身上。」

李修頓認為，除了治安和稅，提升公校系統吸引力的「砝碼」在於教育質量，而不能打著「追求公平」的旗號給學生傳遞「就算考試不及格，也能上好學校」的錯誤觀念。「我支持特殊高中、資優班這些鼓勵學生努力的項目，也支持按照成績錄取好學校。因為傳遞一個重要價值觀，努力才能有成就。」

更多李修頓教育理念可參考：https://zeldinfornewyork.com/education/。

紐約州長共和黨候選人李修頓獲教育維權組織PlaceNYC背書，參加該組織在線家長...
紐約州長共和黨候選人李修頓獲教育維權組織PlaceNYC背書，參加該組織在線家長會面及提問活動。(取自在線會議)

教育 紐約州 公校

上一則

皇后區免費心理服務 10機構獲撥款

下一則

公寓自造幽靈槍 下東城男遭控32罪

延伸閱讀

費郡公校定10月為「多元性別」歷史月

費郡公校定10月為「多元性別」歷史月
零售許可申請 最快年底前批准

零售許可申請 最快年底前批准
大麻合法化上路 駕駛檢測標準仍無定論

大麻合法化上路 駕駛檢測標準仍無定論
砍公校預算 教育局高層人事費反增1億

砍公校預算 教育局高層人事費反增1億
紐約市投900萬打造公校上下學安全走廊等系列安保舉措

紐約市投900萬打造公校上下學安全走廊等系列安保舉措

熱門新聞

華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11
布碌崙市中心紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案。(Citizen截圖)

紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」

2022-10-04 15:20
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖