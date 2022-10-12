李修頓獲PlaceNYC背書 聽家長意見

紐約州長共和黨候選人李修頓獲教育維權組織PlaceNYC背書，參加該組織在線家長會面及提問活動。(取自在線會議)

紐約州 長共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)獲教育 維權組織PlaceNYC背書，11日參加該組織在線家長問答，重申自己的教育理念，包括對資優班和特殊高中的支持，抓緊治安、減稅以挽救入學率等政見。

PlaceNYC共同主席劉明倫(Lucas Liu)表示，11月的州長選舉對公立學校有重要影響，目前全州K-12教育已對孩子未來發展造成阻礙，無論是退步的州考成績，無法為高等教育打下基礎，缺乏的監管和問責制讓教育工作者非常擔憂。

「為了防止教育進一步下滑，我們背書李修頓，不僅因為他致力於平等且高質量的K-12教育，而且堅決保衛特殊高中和資優班。」PlaceNYC聲明稱，因民主黨州長候選人霍楚(Kathy Hochul)拒絕與PlaceNYC的家長們會面，對其教育政策深表關切。

李修頓曾被「詬病」，對紐約州下滑的公校 入學率缺乏策略。他11日回應，認為這不僅是教育問題，而是治安和重稅兩大隱患導致。「從數據看，公校學生流失背後是人口遷出，疫情後紐約治安問題逼迫愈來愈多人逃離，如此，單純考慮提升教育品質也是枉然。」

他指導致人口減少的另一大原因是紐約州的重稅，以及愈來愈離譜的生活成本，「必須全面減稅，包括所得稅、遺產稅等」李修頓表示，過去的三年，聯邦為紐約州提供大量撥款，但生活成本卻更昂貴，「不能單依賴聯邦救濟重振經濟，也不能將重擔都壓在民眾身上。」

李修頓認為，除了治安和稅，提升公校系統吸引力的「砝碼」在於教育質量，而不能打著「追求公平」的旗號給學生傳遞「就算考試不及格，也能上好學校」的錯誤觀念。「我支持特殊高中、資優班這些鼓勵學生努力的項目，也支持按照成績錄取好學校。因為傳遞一個重要價值觀，努力才能有成就。」