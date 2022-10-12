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終結24小時輪班 護工提告州勞工廳

記者張心／紐約報導
華裔護理員抗議24小時工作制，日前示威。(本報檔案照)
華裔護理員抗議24小時工作制，日前示威。(本報檔案照)

多個家庭護工保護團體11日對紐約州健康與勞工廳(NYS Departments of Health and Labor)發起聯邦歧視控訴(Federal Discrimination Complaint)，指「24小時輪班工作制」對家庭護工的非法打壓，要求聯邦參與問責，否則應取消該制度。

由華人職工會(Chinese Staff and Workers’Association)、反血汗工廠組織(National Mobilization against Sweatshops)、法拉盛工人中心(Flushing Workers’Center)等團體帶頭發起的聯邦歧視投訴，反對家庭護理員被迫工作24小時，卻僅能獲得13小時薪水的不合理規定，「導致多年薪資不公、過勞殘疾等職業傷害」。

作為保護女性移民家庭護工的維權運動「Ain't I a Woman?!」一部分，該投訴指，24小時輪班工作制的受害者主要為少數族裔、移民和女性；加上紐約州的大部分家庭護工項目是由醫療補助計畫資助，對象為低收入群體，資金由州府和聯邦共同支付，所以不合理的規定違反1964年的「民權法案」(Civil Rights Act of 1964)，禁止任何聯邦援助的項目和活動中有歧視。

代表提訴的國家法律和經濟正義中心(National Center for Law and Economic Justice)律師Carmela Huang表示，聯邦受理後應開啟調查，解決違法行為，並採取相關行動，包括撤銷聯邦資金。

多年來，紐約州的家庭護工已對雇主發起上百起訴訟，要求取消24小時輪班工作制，其中兩起2019年進入州高等法院，但最終敗訴。紐約州勞工廳暫未對此事發表評論。

華裔護理員抗議24小時工作制，日前示威。(本報檔案照)
華裔護理員抗議24小時工作制，日前示威。(本報檔案照)

紐約州 歧視 移民家庭

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