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華埠公寓火災半年未修 議員批拖延

記者和釗宇╱紐約報導
馬泰敦促樓宇局向房東及管理公司施壓，盡快修復大樓，讓住戶回家。(記者和釗宇／攝影)
馬泰敦促樓宇局向房東及管理公司施壓，盡快修復大樓，讓住戶回家。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)78號今年4月發生大火，造成一對華裔母子死亡，另有四人受傷，樓宇局評估，建築損毀嚴重，住戶都須搬出等待維修；半年過去，維修工作仍未開始，住戶的住房保險都已用完，不得不自掏腰包在外居住；市議員馬泰(Chris Marte)11日敦促樓宇局向房東及管理公司施壓，盡快修復，讓住戶回家。

馬泰表示，房東和管理公司仍未施工，不少受災住戶住在租金穩定公寓，經濟有困難，馬泰也與非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)同時發起籌款，接濟財務困難的住戶。

馬泰說，不但房東提出維修申請用時過長，樓宇局批覆申請也太久；他兩周前已請樓宇局局長烏爾里希(Eric Ulrich)到此視察，隨後維修申請就獲得批覆，但仍未動工。

曼哈頓華埠茂比利街78號今年4發生大火，全樓住戶都須搬出待大樓維修，但維修仍未開...
曼哈頓華埠茂比利街78號今年4發生大火，全樓住戶都須搬出待大樓維修，但維修仍未開始。（記者和釗宇／攝影）

此前樓宇局規定9月1日須完成施工，但日期已過，樓宇局也未設定新的截止日期；馬泰說，一些住客也在房屋法庭提起訴訟，但法官設定的期限是明年2月，顯然太久，因為只需要維修樓梯和起火的五樓和六樓；呼籲樓宇局對房東及管理公司施壓，盡快施工。

華裔住戶陳艾琳娜她的住房保險只有四個月的保障，因此現在不得不臨時住在布碌崙南坡的...
華裔住戶陳艾琳娜她的住房保險只有四個月的保障，因此現在不得不臨時住在布碌崙南坡的Airbnb。（記者和釗宇／攝影）

住戶表示，此前他們被允許至公寓取回個人物品，但看到維修仍未開始，感到不滿；住戶陳艾琳娜(Elena Chan)說，住房保險只有四個月的保障，現在臨時住在布碌崙(布魯克林)南坡(South Slope)的Airbnb，每日往返下城通勤需一個半小時，以此計算每年的住房成本增加5000元；住戶樂福(Erica Love)表示，她的住房保險只管一個月，隨後就開始四處借住，生活極其不便。

樓宇局紀錄顯示，這棟樓建於1915年，共有33戶，其中15戶為租金穩定公寓；房東名叫Jack Moy，由Raber Enterprises代為管理，該公司副總裁麥蘭(Jonathan Maimran)表示，施工已經開始，但並非只是維修樓梯和起火樓層，因大樓水電管道已受損，需要整棟維修，但未提供耗時估計，「我們也希望盡快完工，讓住戶回家。」

曼哈頓華埠茂比利街78號月前發生大火，住戶搬出待大樓維修。（記者和釗宇／攝影）
曼哈頓華埠茂比利街78號月前發生大火，住戶搬出待大樓維修。（記者和釗宇／攝影）

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