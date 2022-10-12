我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

布碌崙華社選區地圖遭指四不像

記者顏嘉瑩／紐約報導
選區重畫委員會日前送市議會審核的最新版地圖，圖為南布碌崙部分。 (委員會提供)
選區重畫委員會日前送市議會審核的最新版地圖，圖為南布碌崙部分。 (委員會提供)

紐約市選區重畫委員會(New York City Districting Commission)日前通過市議員新選區地圖，交市議會審議；亞裔選民組織亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)11日表示，新版地圖未考慮當地族裔及文化，就像拼湊出來的「四不像」，要求市議會駁回該版地圖，採用7月公布的地圖草案。

委員會於本月6日投票通過選區地圖，其中南布碌崙(布魯克林)部分地區與史泰登島被畫在同一選區，布碌崙第43選區仍是亞裔占多數；亞潮聯盟認同委員會保留亞裔占多數地區，但也批評新版地圖未保持8大道的完整性。

聯盟表示，8大道是布碌崙亞裔最集中的社區，但在新版地圖卻被畫分為第38和43兩個選區；根據該選區人口組成，亞裔約占32%，其餘則是西語裔和白人選民。

亞潮聯盟指，亞裔社區不論社會經濟或文化價值，都與該選區的其他兩族裔不同，若硬被畫分在同個選區，亞裔選民意見很可能被忽視；新版地圖雖第43選區亞裔占多數，但比7月份草圖占比低3%，當地居民聲音將無法被最大化。

聯盟提出此前在公聽會的證詞，表示7月的草圖最符合人口普查的數據及現實情況，即日落公園已成亞裔人口最密集地區，且戴克高地、班森賀等社區亞裔人口也快速增長。

聯盟要求市議會，向選區重畫委員會提出，把52街至64街的3大道至5大道範圍，一同畫入第43選區，以反映人口普查結果，呈現該區增長快速的亞裔人口。

亞潮聯盟也提出，新版地圖應對亞裔社區及其相鄰社區的畫分微調；由於部分戴克高地與史泰登島被畫為同一選區，有約3000名選民必須開車經過維拉扎諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，並支付16元的過橋費，才能到史泰登島與該選區議員會面，「這對居民不公平」。

事實上，日前的新版地圖投票中，來自史泰登島的委員史奈爾(Michael Schnall)認為史泰登島不應該與其他區混在一起，在15名委員中，投下唯一反對票。

亞潮聯盟也說，被同畫為第47選區的貝瑞吉和康尼島，透過位於戴克高地的一個街區「強行連接」，而這兩個社區「幾乎沒有共通點」，是「四不像」；要求市議會重視社區聲音，駁回新版地圖，並將社區意見一起交給選區重畫委員會考慮。

亞裔 史泰登島 布碌崙

上一則

越界建築展 展現香港城市風貌

下一則

華埠公寓火災半年未修 議員批拖延

延伸閱讀

布碌崙華男疑遭搶劫 胸口中彈險送命

布碌崙華男疑遭搶劫 胸口中彈險送命
爭議不斷 布碌崙副區長遭免職

爭議不斷 布碌崙副區長遭免職
布碌崙松柏之家健康日 逾500人踴躍參與

布碌崙松柏之家健康日 逾500人踴躍參與
戴克高地汙水倒灌 下水道工程拖延20年

戴克高地汙水倒灌 下水道工程拖延20年
市議員選區新地圖過首關

市議員選區新地圖過首關

熱門新聞

華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11
布碌崙市中心紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案。(Citizen截圖)

紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」

2022-10-04 15:20
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖