布碌崙華社選區地圖遭指四不像

選區重畫委員會日前送市議會審核的最新版地圖，圖為南布碌崙部分。 (委員會提供)

紐約市選區重畫委員會(New York City Districting Commission)日前通過市議員新選區地圖，交市議會審議；亞裔 選民組織亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)11日表示，新版地圖未考慮當地族裔及文化，就像拼湊出來的「四不像」，要求市議會駁回該版地圖，採用7月公布的地圖草案。

委員會於本月6日投票通過選區地圖，其中南布碌崙 (布魯克林)部分地區與史泰登島 被畫在同一選區，布碌崙第43選區仍是亞裔占多數；亞潮聯盟認同委員會保留亞裔占多數地區，但也批評新版地圖未保持8大道的完整性。

聯盟表示，8大道是布碌崙亞裔最集中的社區，但在新版地圖卻被畫分為第38和43兩個選區；根據該選區人口組成，亞裔約占32%，其餘則是西語裔和白人選民。

亞潮聯盟指，亞裔社區不論社會經濟或文化價值，都與該選區的其他兩族裔不同，若硬被畫分在同個選區，亞裔選民意見很可能被忽視；新版地圖雖第43選區亞裔占多數，但比7月份草圖占比低3%，當地居民聲音將無法被最大化。

聯盟提出此前在公聽會的證詞，表示7月的草圖最符合人口普查的數據及現實情況，即日落公園已成亞裔人口最密集地區，且戴克高地、班森賀等社區亞裔人口也快速增長。

聯盟要求市議會，向選區重畫委員會提出，把52街至64街的3大道至5大道範圍，一同畫入第43選區，以反映人口普查結果，呈現該區增長快速的亞裔人口。

亞潮聯盟也提出，新版地圖應對亞裔社區及其相鄰社區的畫分微調；由於部分戴克高地與史泰登島被畫為同一選區，有約3000名選民必須開車經過維拉扎諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，並支付16元的過橋費，才能到史泰登島與該選區議員會面，「這對居民不公平」。

事實上，日前的新版地圖投票中，來自史泰登島的委員史奈爾(Michael Schnall)認為史泰登島不應該與其他區混在一起，在15名委員中，投下唯一反對票。

亞潮聯盟也說，被同畫為第47選區的貝瑞吉和康尼島，透過位於戴克高地的一個街區「強行連接」，而這兩個社區「幾乎沒有共通點」，是「四不像」；要求市議會重視社區聲音，駁回新版地圖，並將社區意見一起交給選區重畫委員會考慮。