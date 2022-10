法拉盛時段外行駛公車道 華人車主打消罰單

緬街公車道有標示,規定公車專用時間。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 市區公車專用道計畫,近期有華人 車主反應,儘管市交通局將緬街公車專用道的運行時間,縮短至每日早6時至晚7時,且在路口懸掛新標識,但運行時間外,私家車行駛在公車道上仍然被罰款。

車主臧東慧表示,9月30日,收到一張來自市交通局的罰單,顯示在8月31日晚,他駕車行駛在37大道近緬街時,於8時10分進入公車道,被罰100元。他回到路口查看路牌,顯示晚7時前非公車不許進入。翌日,他到繳款的市財政局官網爭辯,並上傳交通標誌等證據,10月10日再上網查看時,顯示「罰款已被支付或處理」(Violation entered has already been fully paid or otherwise satisfied)。

「這說明市交通局的系統確實出錯」臧東慧說,感謝法拉盛市議員黃敏儀此前與交通局協商,為民眾爭取這項時間的免責,但被錯罰的應不止他一人,大部分可能未細看便繳付,市財政局應重新檢查系統, 多少人錯付費用。

臧東慧表示,在緬街公車專用道時間縮短前,他一年被開四張罰單,法拉盛一名餐館員工,一年收到14張罰單,被罰3500元,最貴的一張要250元,比停在消防栓的175元及闖紅燈50元都高。

黃敏儀辦公室10日表示,7點以後不應被罰款,翌日將聯絡市交通局詢問具體情況。