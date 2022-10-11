高中申請開跑 教育團體10月15日線上中文答問

華人家長團體「紐約家長」10日宣布，因應市教育局 剛公布的新高中及初中升學錄取政策，將於15日(周六)晚上，以中英雙語舉辦高中招生 政策暨申請特殊高中及藝考的答問會，歡迎有興趣的家長與學生報名。

「紐約家長」創辦人愷文介紹，不定期舉辦「茶話會」，迄今已有40場，邀請市教育局及招生辦官員、學生家長、老師及教育機構專家、家長會及學委會成員等，為亞裔及新移民的家長答疑，並提供由幼教至大學教育資訊，涵蓋課程介紹、教育政策、青少年心理健康、父母角色等，此前曾舉辦「特高學生說特高」、「免費幼教介紹及申請流程講解」等免費講座。

此次邀請朱雅婷及克勞絲(Debbie Kross)解答高中錄取相關疑問，朱雅婷為教育維權組織「紐約市 加強課程和教育家長領導」(PLACE NYC)的共同創辦人、前第一學區教委會(CEC1)成員：克勞絲是上西區的一位母親，三個孩子分別考入特高及優質初中，因無法忍受市教育總監的政策，她投身為全市學生爭取高質量教育，並加入「紐約市加強課程和教育家長領導」。

活動將於15日晚8時至9時在線上舉辦，有意參加的華人家長及學生，可添加凱文微信LeVendemiaire報名。