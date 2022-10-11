高中博覽會暨招生說明 皇后區公所10月13日舉辦

高中申請12日啟動，截止日期為12月1日，可填選12個志願。今年採篩選錄取，不計入州考成績，將著重學生七年級平均成績，分為五組，全校及全市前15％者優先依志願錄取，若申請人數超過招生 名額，則採抽籤方式。皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)宣布，將於13日(周四)晚在皇后區公所舉辦高中博覽會暨招生說明會。

逾24所高中將參加，還有兩場由市教育局 專員講解的特殊高中及普高的招生說明會，與會學校包括貝賽高中(Bayside HS)、森林小丘高中(Forrest Hills HS)、法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)以及特殊高中約克學院皇后區科學高中(Queens HS for the Sciences at York College)等。

活動將於13日晚5時至8時，在皇后區秋園(Kew Gardens)皇后大道(Queens Blvd.)120-55號皇后區公所內的文化中心(Helen Marshall Cultural Center)舉辦，高中展會為5時至8時，6時至7時、及7時至8時，有兩場相同的普高及特高招生說明會，活動詳情可參見官網https://queensbp.org/education/，有意參加的家長及學生需提前註冊並戴口罩，註冊網址為http://queensbp.org/RSVP/。

此外，市教育局訂於11日(周二)晚6至7時、13日(周四)晚6至7時、18日(周二)下午3至4時，舉辦線上說明會，11日有華語翻譯。Zoom會議網址：https://bit.ly/2022FallHSEvents，密碼：123456#。也可撥打華語電話：(347)966-4114，電話會議ID：604 696 15#。其餘兩場均為英語及其他語言，說明會事後會重播，相關網址：https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school。