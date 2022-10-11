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皇后區撥款種樹 法拉盛、大學點綠化不足

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區長撥款10萬元種樹，圖為法拉盛市區街道路樹有限。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后區長撥款10萬元種樹，圖為法拉盛市區街道路樹有限。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)近日宣布，為應對氣候變化，將在2023財年從經費中抽出10萬元種樹，並點名法拉盛大學點植被不足，呼籲居民推薦社區中最佳的植樹地點。

該經費來自於「再種100萬棵樹」(Million More Trees)項目，由全市五區區長共同宣布，旨在令紐約市在2030年前達成栽種100萬棵樹的目標。

對此，皇后區法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，因應極端氣候，法拉盛市中心卻沒有開放的綠色空間，綠化生態不佳，法拉盛也缺乏足夠的公園與花草，市中心連「腳可以踩到草地的地方都沒有」，此外，法拉盛也無「綠色項目」，如今綠色能源電動車普及化，法拉盛卻無綠車充電站，希望政府可以在法拉盛多植樹，推行綠色環保項目時也能考慮法拉盛社區。

社區黃女士也說，法拉盛的綠化很有限，大學點大道(College Point Blvd.)、法靈頓街(Farrington St.)有時走幾十步都沒有一棵樹，植樹也可以改善市容。

即日起至10月18日，皇后區居民可於網站https://bit.ly/3RrlUtW填寫推薦栽種地點，必須為空地或其他未經鋪砌且適合地點，目前不接受公園內的位置。

區長辦公室歡迎企業或社區組織提供意見，將考慮為買樹、種樹提供資金的合作方式，此外，辦公室正尋找願意參與項目的園藝師和樹藝師，可發送電郵至[email protected]或致電(718)286-3000。

法拉盛 皇后區 大學點

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