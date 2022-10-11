孟昭文訪森林小丘洪災區 籲市府回購受災屋

議員及市府官員視察森林小丘洪災點，討論對策。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文 、市議員舒曼琳(Lynn Schulman)、市環保局近日走訪皇后區 森林小丘洪災 點，考察並探討全市及皇后區的防災對策，孟昭文呼籲市府考慮回購災區房，並及早使用聯邦撥款，升級皇后區的下水道等基礎設施。

去年艾達颶風來襲時，森林小丘部分民宅淹水，遭到破壞，月前的暴風雨也使得這些街區再度淪為澤國，孟昭文、舒曼琳及市環保局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)等，近日走訪並考察森林小丘的洪災點及易受洪災的危險區域，其中包括位於Grand Central Parkway61-20號的Fairview住樓、Kessel街、Selfridge街以及黃石大道(Yellowstone Blvd.)的部分路段。

走訪期間，孟昭文、舒曼琳與阿加瓦拉探討防洪對策，孟昭文與舒曼琳再度提出市府回購洪災區住房的解決方案，該方案呼籲市長亞當斯(Eric Adams)及市府使用聯邦的抗洪補助款，以公平的市場房價，向皇后區的居民回購那些易受洪災影響的住房，幫助他們搬遷並解決住房安全問題，此前孟昭文也曾致信亞當斯，呼籲他考慮這個買斷計畫。

孟昭文與舒曼琳表示，選區內許多居民的生活被洪災破壞，多人遇難，近期一場大雨，也使得許多屋主遭受損失，應立即採取行動。孟昭文還表示，由她推動並已簽法的聯邦基建案，已為紐約撥款1.2億元，紐約市府將與美國陸軍工程兵團合作，升級下水道、集水池、雨水和洪水的溢出系統等環境相關的基礎設施，她呼籲市府及州府儘快使用該筆撥款。