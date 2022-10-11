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一雨成災 法拉盛居民批市府「一整年什麼也沒做」

記者牟蘭／紐約報導
黃女士指，一到雨天自家附近的街道就成澤國，批評市府一整年什麼都沒做。(黃女士提供)
黃女士指，一到雨天自家附近的街道就成澤國，批評市府一整年什麼都沒做。(黃女士提供)

多名法拉盛居民近日在市議員黃敏儀舉辦的里民大會批評紐約市建設，指去年颶風住家被淹，今年暴雨又淹水，不僅沒得到足夠的政府補助，更未見改善下水道設施，要求相關部門盡快維修；市環保局回應，已請第三方專家評估，如何改善當地的洪澇問題。

黃敏儀舉辦里民會議邀請市環保局運營長(COO)薩皮恩扎(Vincent Sapienza)講解市府應對洪澇的政策，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸等均到場關切。

多名法拉盛的居民在市議員黃敏儀舉辦的里民大會批評市政建設，要求當局維修下水道設施...
多名法拉盛的居民在市議員黃敏儀舉辦的里民大會批評市政建設，要求當局維修下水道設施。(記者牟蘭／攝影)

住在Peck大道的曾女士指，當地下水道容量不足，洪澇問題持續多年，去年颶風後，住處附近淪為重災區，200多名用戶已簽連署，要求政府增加一條下水道，她列舉數據，證實這項計畫可行。

居住在法拉盛Murray街的張Alex表示，自家不算低窪地區，但去年颶風與近期大雨，家中都淹水，翌日把物品在外晾曬時，又遇竊賊。70歲的黃女士指，去年颶風地下室被淹，幾周前再次被淹，門口的街道一到雨天就成澤國，車輛無法通行，只得到幾千元補助，「政府一整年什麼也沒做」。

黃女士指，一到雨天自家附近的街道就成澤國，批評市府一整年什麼都沒做。(記者牟蘭／...
黃女士指，一到雨天自家附近的街道就成澤國，批評市府一整年什麼都沒做。(記者牟蘭／攝影)

薩皮恩扎回應，Peck大道與凱辛納大道附近地勢低窪，當局聘請第三方專家評估，討論如何改善，市府並為此繪製洪水地圖，提供沙袋及興建上萬個雨水花園等，防範水災。

颶風 法拉盛 洪水

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