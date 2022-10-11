一雨成災 法拉盛居民批市府「一整年什麼也沒做」

黃女士指，一到雨天自家附近的街道就成澤國，批評市府一整年什麼都沒做。(黃女士提供)

多名法拉盛 居民近日在市議員黃敏儀舉辦的里民大會批評紐約市建設，指去年颶風 住家被淹，今年暴雨又淹水，不僅沒得到足夠的政府補助，更未見改善下水道設施，要求相關部門盡快維修；市環保局回應，已請第三方專家評估，如何改善當地的洪澇問題。

黃敏儀舉辦里民會議邀請市環保局運營長(COO)薩皮恩扎(Vincent Sapienza)講解市府應對洪澇的政策，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸等均到場關切。

多名法拉盛的居民在市議員黃敏儀舉辦的里民大會批評市政建設，要求當局維修下水道設施。(記者牟蘭／攝影)

住在Peck大道的曾女士指，當地下水道容量不足，洪澇問題持續多年，去年颶風後，住處附近淪為重災區，200多名用戶已簽連署，要求政府增加一條下水道，她列舉數據，證實這項計畫可行。

居住在法拉盛Murray街的張Alex表示，自家不算低窪地區，但去年颶風與近期大雨，家中都淹水，翌日把物品在外晾曬時，又遇竊賊。70歲的黃女士指，去年颶風地下室被淹，幾周前再次被淹，門口的街道一到雨天就成澤國，車輛無法通行，只得到幾千元補助，「政府一整年什麼也沒做」。

黃女士指，一到雨天自家附近的街道就成澤國，批評市府一整年什麼都沒做。(記者牟蘭／攝影)

薩皮恩扎回應，Peck大道與凱辛納大道附近地勢低窪，當局聘請第三方專家評估，討論如何改善，市府並為此繪製洪水 地圖，提供沙袋及興建上萬個雨水花園等，防範水災。