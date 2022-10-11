我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

大麻合法化上路 駕駛檢測標準仍無定論

記者和釗宇╱紐約報導
為適應大麻合法化帶來的新局面，州府正評估制定吸食大麻後受影響駕駛的鑑定標準和可以使用的檢測方式。(美聯社)
為適應大麻合法化帶來的新局面，州府正評估制定吸食大麻後受影響駕駛的鑑定標準和可以使用的檢測方式。(美聯社)

紐約州未來幾周將發放百餘張大麻零售牌照，但吸食大麻無疑會影響駕駛能力，目前仍無執法的統一標準；州府目前正評估制定吸食大麻後受影響駕駛的鑑定標準和可以使用的檢測方式。

州衛生廳此前已經開始對檢測方式招標；招標書表示，「與酒精不同，目前沒有相關檢測的實證方法。」衛生廳也在學界尋求檢測方法，如血液、唾液或呼吸檢測，看大麻的影響是否與交通事故有關；此前一份交通保險公司的研究顯示，大麻合法化後，紐約州的交通事故受傷人數增長近6%，死亡數增4%；相比之下，大麻未合法化的各州，交通事故死傷人數沒有增長。

另有一項研究顯示，在同時飲酒和吸食大麻的人中，有三分之二在飲酒和吸食之後的兩小時之內開車；已有證據顯示，同時飲酒和吸食大麻比單獨使用一種，對駕駛能力的影響更大。

大麻合法化在前州長葛謨(Andrew Cuomo)任內啟動，霍楚上台後加速進程，目前全美有19個州大麻合法化，包括紐約州鄰近的新澤西、康州、麻州等。

州府指，大麻在人體內停留的時間長於酒精，因此很難界定是否與受影響駕駛相關；執法機構對大麻合法化普遍持反對態度，主因很難證明肇事者吸食大麻，紐約州警長聯合會執行總監費藍(Patrick Phelan)表示，「大麻合法化是不負責任的，必須在合法化上路之前解決受影響駕駛的問題。」

大麻合法化 檢測 紐約州

上一則

醫用大麻家庭種植規定 生效

下一則

中華公所 13日免費打流感疫苗

延伸閱讀

大麻使用愈普及 企業恐面臨事故率上揚、保險費增加

大麻使用愈普及 企業恐面臨事故率上揚、保險費增加
大麻經濟潛力643億 拜登特赦持大麻罪犯 鋪路合法化？

大麻經濟潛力643億 拜登特赦持大麻罪犯 鋪路合法化？
新書爆料：川普以為民主黨2020大選會臨陣換將派葛謨

新書爆料：川普以為民主黨2020大選會臨陣換將派葛謨
娛樂用大麻 佛蒙特州三家店開賣

娛樂用大麻 佛蒙特州三家店開賣
葛謨重返政壇 主打紐約控槍議題

葛謨重返政壇 主打紐約控槍議題

熱門新聞

華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
布碌崙市中心紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案。(Citizen截圖)

紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」

2022-10-04 15:20
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職