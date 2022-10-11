大麻合法化上路 駕駛檢測標準仍無定論

為適應大麻合法化帶來的新局面，州府正評估制定吸食大麻後受影響駕駛的鑑定標準和可以使用的檢測方式。(美聯社)

紐約州 未來幾周將發放百餘張大麻零售牌照，但吸食大麻無疑會影響駕駛能力，目前仍無執法的統一標準；州府目前正評估制定吸食大麻後受影響駕駛的鑑定標準和可以使用的檢測 方式。

州衛生廳此前已經開始對檢測方式招標；招標書表示，「與酒精不同，目前沒有相關檢測的實證方法。」衛生廳也在學界尋求檢測方法，如血液、唾液或呼吸檢測，看大麻的影響是否與交通事故有關；此前一份交通保險公司的研究顯示，大麻合法化 後，紐約州的交通事故受傷人數增長近6%，死亡數增4%；相比之下，大麻未合法化的各州，交通事故死傷人數沒有增長。

另有一項研究顯示，在同時飲酒和吸食大麻的人中，有三分之二在飲酒和吸食之後的兩小時之內開車；已有證據顯示，同時飲酒和吸食大麻比單獨使用一種，對駕駛能力的影響更大。

大麻合法化在前州長葛謨(Andrew Cuomo)任內啟動，霍楚上台後加速進程，目前全美有19個州大麻合法化，包括紐約州鄰近的新澤西、康州、麻州等。

州府指，大麻在人體內停留的時間長於酒精，因此很難界定是否與受影響駕駛相關；執法機構對大麻合法化普遍持反對態度，主因很難證明肇事者吸食大麻，紐約州警長聯合會執行總監費藍(Patrick Phelan)表示，「大麻合法化是不負責任的，必須在合法化上路之前解決受影響駕駛的問題。」