零售許可申請 最快年底前批准

亞力山大宣布開始接受大麻零售許可申請。(記者會截圖)

紐約州 大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)近日宣布開始接受大麻零售許可申請，執照將發給有大麻犯罪前科的人，協助社會邊緣人進入大麻業，並促進紐約州從種植到銷售的整體產業鏈。目前收到超過900份零售申請，計畫批准150份，最快年底前批准上路，但未說明審查需多久時間。

該辦公室表示，這項「條件式成人用零售執照」(Conditional Adult-Use Retail Dispensaries)，將由那些受大麻禁令執行影響最大的人經營，而這些首批銷售將使用紐約農民種植的產品。

取得執照者須符合，在2021年3月31日「大麻條例和稅收法」(Marijuana Regulation and Tax Act)立法前因大麻相關被定罪；或者在紐約州有父母、監護人、子女、配偶或受撫養人因大麻相關被定罪；擁有並經營一家合格企業的經驗，且至少兩年盈利。

具體所有權和控制權將視申請人的企業結構及申請資格而定；但所有申請人，無論是合資、獨資都必須由涉及司法的個人來領導。

州長霍楚 (Kathy Hochul)在今年初宣布「種植機會倡議」(Seeding Opportunity Initiative)，允許紐約州麻農申請大麻種植許可證，稱之為「成人用條件式種植許可證」(adult-use conditional cultivator license)。

該倡議獲大麻控制委員會(Cannabis Control Board)批准，大麻管理辦公室執行主任亞力山大(Chris Alexander)表示，大麻合法化 將從「農場直達商店」(farm-to-store)形成一條規範的產業鏈。

他指出，在過去30年，由於過度禁麻，紐約的非洲裔被捕的可能性是白人的15倍，而西語裔也是白人的八倍，儘管這三個族裔的大麻使用率幾乎一致。

種植漢麻(Cannabinoid hemp)的麻農將有優先機會透過旨在推動農事科學化的農民第一方案( Farmers First Program) ，為紐約成人用市場種植大麻；農民須遵守州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)的質量保證、健康和安全要求。