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爭議不斷 布碌崙副區長遭免職

記者胡聲橋／紐約報導
因為屢遭投訴，布碌崙副區長理查森被免職。(取自理查森臉書)
因為屢遭投訴，布碌崙副區長理查森被免職。(取自理查森臉書)

布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)證實，在工作人員與選民對副區長理查森(Diana Richardson)的行為提出一系列投訴後，這位前皇冠高地(Crown Heights)州眾議員理查森(Diana Richardson)已被解除副區長的職務。

據「每日新聞」報導，布碌崙區長發言人古茲曼(Stephanie Guzman)說，「經過多次談話，理查森自2022年10月17日起將不再在布碌崙區政府任職。」

理查森在皇冠高地社區委員會開始了她的政治生涯，2015年當選該區州眾議員。理查森和雷諾索同屬一個從民主黨部分出來的年輕、激進團體，經常與布碌崙民主黨爭吵。

雷諾索競選區長時，理查森鼎力相助，動員自己的選民，被認為是重要功臣，挑選她當副區長也被視為政治任命。然而，理查森擔任副區長後許多怪異行為，屢遭投訴。今年4月，反暴力計畫項目的負責人與她的分歧與衝突升級到兩名女性必須被分開。

理查森剛上任，就在新辦公室裡燒鼠尾草(sage)來舉行淨化儀式，煙霧引來消防人員。5月，區公所活動，工作人員拒絕兩名無法出示疫苗接種證明者進入。兩人打電話給理查森後，她命令工作人員放行，還斥責人員。

工作人員還抱怨理查森很少使用電子郵件，她還要求員工按照她的手寫紀錄做筆記，還不允許保留這些筆記。她最終被要求在家遠距工作，以限制她與員工的互動。員工抱怨，理查森經常吹噓自己是布碌崙最有權勢的女性。據報導，她還有一些反猶太言論。

布碌崙 眾議員 民主黨

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