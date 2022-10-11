布碌崙松柏之家健康日 逾500人踴躍參與

布碌崙松柏之家社區服務中心於羊頭灣中心舉辦健康日活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)松柏之家社區服務中心近日於羊頭灣中心舉辦健康日活動，超過20家機構提供最新醫療資訊、免費健康篩檢以及健保講座；在贊助商的合作下，主辦方也派送防疫 物資、新鮮蔬果，並設有健身 比賽，推薦溫和的運動給長者，超過500人參加。

該中心執行總監陳偉儀說，很多民眾疫期待在家，也不會特意查詢醫保訊息。今年按照慣例邀請專家帶來健康講座外，也有「動態活動」像是健康操、計步器步行、呼拉圈比賽等，都是適合耆老的溫和運動；問答比賽環節，也提問如「一天走多少步才算健康」、「一日應攝取的纖維量」等問題，增進健康知識，並在生活裡應用。

醫護人員為民眾做健康篩檢。(記者顏潔恩／攝影)

當日除贈送健康包、防疫物資外，也有新鮮的水果，呼籲關注飲食健康；抽獎活動，主辦方準備了食物切割器、保溫食品容器、午餐盒、帶LED溫度顯示屏的水壺、多功能可折疊砧板、廚房洗菜籃等，長者積極參與。

醫護人員為民眾做健康篩檢。(記者顏潔恩／攝影)

參與此次健康日活動的機構包括：阿茲海默症關愛服務、帝國藍十字藍盾、第一保健、中央保健、康尼島醫院、瑪摩利醫院、仁德醫療中心、紐約人壽、必達白安律師事務所、紐約市警61分局、公益組織UA3等。