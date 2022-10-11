家暴覺醒月 法拉盛25周年遊行

10月是家暴覺醒月，多個社區組織近日於法拉盛舉辦「無聲遊行」。(主辦方提供)

10月是家暴 覺醒月，包含紐約勵馨婦幼關懷中心、Sanctuary for Families、KAFSC等組織近日於法拉盛舉辦第25屆「無聲遊行 」，提醒家庭暴力存在於社區，鼓勵受害者尋求援助。

社區組織代表、義工、市議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)、克里斯南(Shekar Krishnan)、州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Stavisky)、州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、州長亞太裔事務主任范小江等參與遊行。

家暴受害的孩子在衣服上作畫表達情緒。(視頻截圖)

黃敏儀提醒，家暴常被忽略，社區也迴避討論，但事實上必須正視，紐約市24小時家暴求助熱線為(212)227-3000。紐約勵馨總幹事劉元芬則指，該中心服務受害人年齡有下降趨勢，有六歲兒童目睹家暴後報警，也有幼童受家暴後，在衣服作畫指要在家中生存必須「眼瞎、耳聾、啞巴」，令人心疼；她指，中心除服務受害婦女，也協助未成年人與男士走出陰霾，呼籲受害者勇敢求助。

紐約勵馨婦幼關懷中心總幹事劉元芬6日家暴講座中呼籲受害者勇敢求助。(視頻截圖)

紐約勵馨近日也舉辦線上講座；劉元芬指，市府紀錄顯示，全市每年有30萬家暴受害者報警求助，但因受傳統文化、移民身分與生計的影響，華人 受害者的求助人數不足1萬人，「許多人覺得家醜不可外揚」。

劉元芬表示，中心幫助的華人受害者中，70%已在法院立案，求助者不得已才發聲求援，且逐漸低齡化，有六歲的幼童目睹爸爸毆打奶奶，躲在房內報警求助，身心受創。

家暴受害的孩子在衣服上作畫表達情緒。(視頻截圖)

劉元芬說，家暴不只限於對伴侶與親人身體攻擊，還包括語言與精神虐待，尤其是未成年人，受家暴後更需協助；許多新移民青少年因語言與文化差異，難適應社會，若家長再惡言相向，恐逃課逃家，有一名13歲的孩子因無法融入學校，誤入黑幫。

10月是家暴覺醒月，多個社區組織近日於法拉盛舉辦「無聲遊行」。(主辦方提供)

若18歲以下的未成年人逃課17天以上，學校會通知市兒童服務局(ACS)，家長恐失去孩子的監護權；她表示，紐約勵馨成立青少年權益計畫，為受到家暴或需要協助的未成年人提供免費心理諮詢與服務，幫助這些孩子成為義工，健康成長。受害者可致電(877)990-8595，有中文服務。