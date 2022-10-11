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駐紐約經文處15日行動領務 服務榮民

紐約訊

駐紐約台北經濟文化辦事處與中華民國旅美老兵自強同心會合作，將於15日(周六)下午2時，在紐約華僑文教服務中心，受理「旅居海外長期居住就養榮民驗證聲明書」及「旅居海外長期居住就養榮民(註銷)報備聲明書」申請。

經文處表示，每年12月是中華民國國軍退除役官兵輔導委員會受理海外榮民提繳就養驗證聲明書的期限，凡是曾經向國內榮民服務機構完成旅居海外長期居住就養報備手續者，都可以向經文處申辦上述兩聲明書驗證，以便向國內相關安養單位請領就養金，不必親自返國辦理。

辦理可攜帶：有效中華民國護照正、影本；文件證明申請表(可當場領表)；「就養榮民驗證聲明書」或「(註銷)報備聲明書」；最近個人生活照片一張等，繳交每份15元文件驗證費。

倘無法於上述時間到場申辦，仍可上經文處網站預約後，親自或委託他人至經文處申辦，或透過郵寄辦理，可至經文處網站https://www.roc-taiwan.org/usnyc/index.html，選擇「領務」選項，點選「護照、簽證、文書認證及各項表格下載」，再從「文件證明」中的「旅居海外長期居住就養榮民驗證聲明書文件證明申請案應注意事項」處下載，或於上班時間致電(212)486-0088詢問。

經文處將於收件驗證後轉報退輔會處理。紐約華僑文教服務中心地址為法拉盛41路133-32號。

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