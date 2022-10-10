中國水彩畫家王挺琦紀念碑 楓林墓園揭幕

王挺琦家人揭開紀念碑。(記者鄭怡嫣╱攝影)

中國水彩畫家、舞台美術設計師王挺琦紀念碑揭幕儀式及畫作展覽9日在皇后區秋園楓林墓園(Maple Grove Cemetery)舉行，他是安葬在該墓園的第59位歷史名人，也是首位華人 ，其親友、社區各界人士等逾140人參加揭幕式。

揭幕儀式由楓林墓園主辦並由墓園組織「楓林墓園之友」主持，該墓園有近150年歷史，於2004年被列入國家史跡名錄，近年也被紐約市 畫為市公園系統，除安葬包括藝術家、音樂家等歷史名人外，也安葬在一戰、二戰、越戰等戰爭中陣亡的士兵以及20位九一一恐襲的遇難者。

揭幕典禮上，王大宙介紹了父親的藝術生涯及參展作品。(記者鄭怡嫣╱攝影)

墓園總裁Phil Rash Flynn以及「楓林墓園之友」主席Carl Ballenas介紹，墓園迄今已安葬58位歷史名人，其中包括藍調及爵士樂歌手拉什(Jimmy Rushing)、漫畫家布蘭納(Martin Branner)等，王挺琦為第59位，也是唯一華人。 王挺琦親友出席紀念碑揭幕儀式。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紀念碑由王挺琦之子、設計師王大宙設計，由花崗岩、不銹鋼、玻璃三種材料組成，並由兩塊石材拼接而成，黑色象征無盡宇宙，寶藍色象徵深邃星空，墓碑上的家訓「處事求真，與人為善；持心呈美，灑墨流芳」則由噴砂製作，墓碑前方有一水滴，靈感取自王挺琦生前與水為伴的意願。

儀式中，王大宙介紹父親的藝術生涯及作品，王挺琦1913年出生在江蘇武進禮嘉橋，為中國水彩畫開拓者及中國舞美設計的奠基人之一，青年時期曾赴美求學，抗戰勝利後，在劉海粟邀請下歸國，於上海美專教授繪畫，自1951年起，作品先後在全國美展展出，畫作「中山公園」、「雉雞」收入水彩畫集出版，1951年，他成為上海美術家協會五名主任委員之一，1952年，創建中國第一個舞台美術專業並調入上海戲劇學院。