中國當代音樂節 「樂融東西」登場

紐約中國當代音樂節9日下午在曼哈頓林肯中心爵士樂中心的玫瑰劇場開幕。（記者和釗宇╱攝影）

紐約中國當代音樂節(China Now Music Festival)9日在曼哈頓林肯中心爵士樂 中心的玫瑰劇場(Rose Theater, Jazz at Lincoln Center)開幕，巴德當代樂團演奏歌劇 「駱駝祥子」選段及交響曲「長城」，這也是兩首曲目首次在美國演出。

音樂節由巴德音樂學院美中音樂研習院攜手中國中央音樂學院主辦，今年是第五年舉辦；本次主題為「樂融東西」(East of West)，將展現三套獨具一格的音樂會節目，以此慶祝兩校合辦的「中國音樂發展計畫」五周年。

執棒三場演出的紐約中國當代音樂節藝術總監蔡金冬表示，「何為東方？何為西方？希望在今年的音樂節展現新的詮釋；『樂融東西』的寓意是既在音樂傳統和歷史中展示不同的邊界，又在音樂創作和表演中消除人為的邊界。」

紐約中國當代音樂節在曼哈頓林肯中心爵士樂中心開幕。(記者和釗宇╱攝影)

首場演出由俄國作曲家阿甫夏洛穆夫(Aaron Avshalomov)的「北京 胡同」拉開帷幕，隨後是作曲家郭文景的歌劇新作「駱駝祥子」選曲及葉小綱的第二交響曲「長城」，這也是兩部作品首次在美國演出；男高音歌唱家李毅扮演祥子、女高音鄧曼麗扮演虎妞，深情演唱，贏得觀眾陣陣掌聲喝彩。 巴德當代樂團演奏了歌劇「駱駝祥子」，深受觀眾歡迎。（記者和釗宇╱攝影）

「長城」交響曲則是為鋼琴、聲樂、民樂及交響樂團而作，以長城這一中華民族宏偉壯麗的物質和精神的象徵為題材，全曲共分九段，吸取漢、回、滿、蒙、維吾爾等民族以及西亞地區、陝西、山西、甘肅、河北、東北等地的民間音樂，以及京劇、秦腔、山西梆子、河北梆子等戲曲和說唱音樂素材，融合出一幅有深度和廣度，縱橫馳騁於時間和空間的音響畫面。