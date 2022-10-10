我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美洲中國工程師學會 15日年會頒獎學金

記者鄭怡嫣╱紐約報導

美洲中國工程師學會大紐約分會(Chinese Institute of Engineers-USA Great New York Chapter)宣布，將於15日(周六)在法拉盛喜來登酒店擧辦年會，設主題演講、專題展示，並頒發獎學金。

會長姚正邦介紹，年會的主題為「促進科技發展，改善公共衛生，克服地緣政治挑戰」，除邀請十餘位專家學者就四項分類主題演講外，大會現場將有專題壁報，展示華裔優秀大學研究生或博士後研究人員的最先進專業研究成果。

加州柏克萊大學榮譽教授蔡少棠博士將介紹起源於「本地活動原則」(Local Activity Principle)的近代重要科學發現；哥倫比亞大學教授張世富，將分享21世紀人類在工程發展的機會與責任；陽明交通大學教授曾成德，闡述如何透過設計創新達成與超越永續發展目標。

蔡少棠、張世富將接受美洲中國工程師學會的年度成就貢獻奬，曾成德將接受年度服務奬，大會也將頒發服務獎給黃洸漢、陳孟松及林政毅，並頒發七名傑出高中華生獎學金。。

美洲中國工程師學會成立已超過一世紀，會員以專業科學家及工程師為主，包括各專業领域及在學學生，專題演講會及專題壁報展等活動免費，接受網上報名，官網：https://www.cieusa-gnyc.org/。

加州 法拉盛 柏克萊

上一則

國稅局報告指出短信詐騙激增告誡納稅人保持警惕

下一則

苗承業再參選 關切保釋議題

延伸閱讀

世報贊助 美國獎學金夢想獎接受申請

世報贊助 美國獎學金夢想獎接受申請
世界日報贊助 美國獎學金夢想獎接受申請

世界日報贊助 美國獎學金夢想獎接受申請
世報贊助 美國獎學金夢想獎開放申請

世報贊助 美國獎學金夢想獎開放申請
世報贊助 美國獎學金夢想獎申請至10/15

世報贊助 美國獎學金夢想獎申請至10/15
北加州留台僑生聯誼會 捐5000元獎學金

北加州留台僑生聯誼會 捐5000元獎學金

熱門新聞

嫌犯將其推倒後強吻並觸摸私處。(市警提供)

華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身

2022-10-02 02:28
華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11
布碌崙市中心紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案。(Citizen截圖)

紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」

2022-10-04 15:20
紐約州新冠疫情再起，九個地區被列高風險區，CDC建議民眾戴口罩。(記者張晨／攝影)

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

2022-10-02 06:23
數名男子持槍搶曼哈頓下城高端樓群停車場，多輛豪車被劫。(取自谷歌地圖)

數人持槍搶曼哈頓下城高級地段停車場 多輛豪車被劫

2022-10-06 14:39

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職