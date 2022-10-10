美洲中國工程師學會 15日年會頒獎學金

美洲中國工程師學會大紐約分會(Chinese Institute of Engineers-USA Great New York Chapter)宣布，將於15日(周六)在法拉盛 喜來登酒店擧辦年會，設主題演講、專題展示，並頒發獎學金。

會長姚正邦介紹，年會的主題為「促進科技發展，改善公共衛生，克服地緣政治挑戰」，除邀請十餘位專家學者就四項分類主題演講外，大會現場將有專題壁報，展示華裔優秀大學研究生或博士後研究人員的最先進專業研究成果。

加州柏克萊 大學榮譽教授蔡少棠博士將介紹起源於「本地活動原則」(Local Activity Principle)的近代重要科學發現；哥倫比亞大學教授張世富，將分享21世紀人類在工程發展的機會與責任；陽明交通大學教授曾成德，闡述如何透過設計創新達成與超越永續發展目標。

蔡少棠、張世富將接受美洲中國工程師學會的年度成就貢獻奬，曾成德將接受年度服務奬，大會也將頒發服務獎給黃洸漢、陳孟松及林政毅，並頒發七名傑出高中華生獎學金。。

美洲中國工程師學會成立已超過一世紀，會員以專業科學家及工程師為主，包括各專業领域及在學學生，專題演講會及專題壁報展等活動免費，接受網上報名，官網：https://www.cieusa-gnyc.org/。