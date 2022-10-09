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金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

華男緬街遇3持刀匪 萬元財物被搶

記者牟蘭╱紐約報導
一名34歲的華裔男子在法拉盛38大道附近，被他人持刀搶劫。(記者牟蘭╱攝影)
一名34歲的華裔男子在法拉盛38大道附近，被他人持刀搶劫。(記者牟蘭╱攝影)

一名34歲的華裔男子8日凌晨在法拉盛緬街交38大道附近，被三名身著全黑衣服的非洲裔男子持刀搶劫，搶走價值逾萬元的名牌包與6000元現金，隨後乘坐一輛白色的寶馬(BMW)車逃離現場，警方呼籲民眾提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，市警109分局8日凌晨收到報案，一名34歲的華裔男子表示，在法拉盛市中心的38大道的市消防局附近，被他人打劫；受害人稱，當時三名身著全黑衣服的非洲裔男子，突然攔住他的去路，一人持刀威脅，一人要求他「交出所有財物」。

受害人表示，他看到其中一名嫌犯的腰間疑似配戴槍枝，為保證自身安全，他將自己1萬多元的路易威登(Louis Vuitton)提包與6000元的現金交給嫌犯，三人得手後乘坐一輛紐約牌照的寶馬車，逃離現場。

周邊的商家聽聞後感到擔憂，一名在附近商用樓工作的張女士指，近期治安日益變差，自家店曾遭遇盜竊，不法之徒大白天潛入屋內，偷走屋內的現金；她說，為保護商戶的安全，大樓每天晚上7時後鎖門，商戶需憑鑰匙才能進入，「不方便，但也沒辦法」。

警方呼籲，知情者可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

法拉盛 8大道 華裔

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