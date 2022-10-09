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涉走私逾70公斤犀角 華男引渡紐約受審

記者張心╱紐約報導
馬來西亞「走私教父」張文清販賣的瀕危物種犀牛角。(檢方提供)
馬來西亞「走私教父」張文清販賣的瀕危物種犀牛角。(檢方提供)

涉嫌國際販運犀牛角的57歲馬來西亞「走私教父」張文清(Teo Boon Ching，以下均為音譯)，日前從泰國引渡至紐約南區聯邦地區法院(Southern District of New York)受審，被控參與販售總價值超過72萬5000元、共70多公斤的犀牛角，又將偷獵瀕危犀牛物種所獲非法收入用於洗錢，最高將面臨20年監禁。

根據檢察官戴勉威(Damian Williams)起訴書，張文清代號「教父」(Dato Sri)，是一家總部位於亞洲的跨國犯罪集團領導人；該集團活動於馬來西亞和泰國，主要從事大規模的國際販運及走私在非洲非法盜獵的犀牛角。

起訴書表示，聯邦魚類及野生動植物執法局(US Fish and Wildlife Service Office of Law Enforcement)在2019年7月至8月期間，發現張文清在一個月內，就運送和走私至少73公斤的犀牛角，估價起碼達72萬5472元。

臥底人員以要買犀牛角為由，與張文清在馬來西亞多次會面，張文清稱自己也是「中間人」(middleman)，從同夥收購盜獵的犀牛角，並按每公斤3000元的價格販賣並運送給世界各地的客戶。

2019年8月，臥底人員在執法部門的要求下，從張文清那裡購買了12根犀牛角；其中十支為白犀牛角，兩支為黑犀牛角，都是瀕危物種。

今年6月張文清在泰國被捕，按照美國及泰國的雙邊引渡條約，將張文清引渡至紐約受審；根據檢方，張文清被控犯有一項非法販賣野生動物罪(conspiracy to commit wildlife trafficking)，最高可判五年監禁；此外，他還被控兩項洗錢罪，最高可判20年監禁。

馬來西亞「走私教父」張文清販賣的瀕危物種犀牛角。(檢方提供)
馬來西亞「走私教父」張文清販賣的瀕危物種犀牛角。(檢方提供)
馬來西亞「走私教父」張文清販賣的瀕危物種犀牛角。(檢方提供)
馬來西亞「走私教父」張文清販賣的瀕危物種犀牛角。(檢方提供)

泰國 檢察官

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