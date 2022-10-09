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華埠美容店縱火燒傷華婦 嫌犯面臨囚40年

記者張心╱紐約報導
今年6月在華埠莎莎二號美容店縱火，造成一名華婦燒傷的嫌犯被起訴縱火罪。(本報檔案照)
今年6月在華埠莎莎二號美容店縱火，造成一名華婦燒傷的嫌犯被起訴縱火罪。(本報檔案照)

涉嫌於今年6月在曼哈頓華埠莎莎二號美容店(Sa Sa II)縱火，造成店內一名六旬華婦工作人員被燒傷的嫌犯盧卡斯(Mario Lucas)，7日遭紐約南區聯邦地區法院(Southern District of New York)起訴縱火罪，最高將面臨40年監禁。

根據檢方起訴書和市警局信息，6月19日下午4時46分許，盧卡斯進入位於愛列治街(Eldridge St.)129號的莎莎二號美容店，與受害人甄童(Tong Zhe，音譯)交談；下午4時55分，甄童從美容店走進店內後室，留下盧卡斯一人留在大廳。

盧卡斯隨後打開自己的背包，取出一個白色塑料袋，內有一個裝滿液體的塑料容器，盧卡斯將容器中的液體倒在地板，並從口袋拿出打火機，將液體點燃、引發大火；引火後的盧卡斯想從前門逃出，但打不開門，此時受害人還在美容店後室。

根據美容店外的監控視頻顯示，案發當天下午4時59分，店內出現了濃煙和火光，圍觀者聚集在美容店周圍，一名男子拿起高腳凳強行將美容店門打開；5時左右，盧卡斯從店內逃出，跑到愛列治街上，約一分鐘後，受害人也從店內逃出。

檢方通過案發現場多個監控，追蹤盧卡斯的行蹤，發現他在逃離火場後，脫掉自己的連帽衛衣和襯衫，連同黑色背包一起扔在街上。

盧卡斯遭受嚴重燒傷，在距離美容店兩個街區的位置，被警方攔截並送上一輛救護車。救護人員指，甄童和盧卡斯均為三級燒傷。

根據起訴書，46歲的盧卡斯來自瓜地馬拉(Guatemala)，遭捕後被控故意縱火致他人受傷，最低判七年監禁，最高刑期為40年監禁。

縱火 華埠 曼哈頓

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