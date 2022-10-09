磚頭砸店 東百老匯麵店被偷千元

東百老匯福昇拉麵遭人砸門入室盜竊，損失千元，並非首次受害。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠東百老匯 日前發生一起砸門入室盜竊案，由華人經營的餐館「福昇拉麵館」遭人用磚頭砸碎前門，嫌犯入店拿走現金千元；根據周邊商戶表示，該起案件並非近日發生的首起入室盜竊案，嘆華人社區遭到疫情重創，若治安再敗壞，恐將難以恢復。

警方表示，初步判定該案應發生在6日晚至7日凌晨，餐廳及周邊商家打烊後，餐館前門遭人砸毀後，隔日才被附近晨練的居民發現並報警。

警方獲報後到現場發現，嫌犯未想撬鎖進入，而是選擇將前門玻璃敲裂，作案時用的磚頭還留在地上；但由於商家店門使用堅固的鋼化玻璃，磚頭敲下後玻璃門沒有粉碎，嫌犯才又用磚頭將右側玻璃窗砸掉，得以入內盜竊。

福昇拉麵館店經理張先生表示，目前警方已掌握嫌犯體貌特徵，嫌犯並非遊民 ；不過他也嘆道，這已經是店舖在一年內第二次被盜，年初時有人撬鎖進入，總損失有6000元左右；如今改為暴力砸門，前一日留在櫃中的1000元現金都被盜走。

附近水果攤及超市業者則表示，該地區在上個月曾發生多起入室盜竊，猜測是遊民所為，稱東百老匯治安每下愈況，住戶商家有苦難言。

警方呼籲民眾，若知曉上述案件相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。