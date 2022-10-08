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人瑞中心50周年慶 亞當斯到場祝賀

記者張晨╱紐約報導
人瑞中心成立50周年金禧誌慶，亞當斯到場祝賀。(記者張晨╱攝影)
人瑞中心成立50周年金禧誌慶，亞當斯到場祝賀。(記者張晨╱攝影)

華人策劃協會人瑞中心(Open Door Senior Center)7日在曼哈頓華埠舉辦50周年金禧誌慶餐會，包括紐約市亞當斯(Eric Adams)在內的諸多民選官員、社區人士到場；歷經50年風雨，親歷者和建造者感謝這50年來中心不管有多困難，都堅守「敞開大門」(Open Door)的承諾，讓他們有地方舒展身心，延年益壽。

人瑞中心位於紐約市曼哈頓格蘭街168號，是前警局總部的地標建築，內部提供長者學習太極拳、玩乒乓球、打麻將、學英文、電腦及手機操作等。

「人瑞中心是華策會歷史最悠久且持續運營的老年中心，中心的老人更是華裔社區的歷史見證者」；亞當斯表示，「感謝50年來人瑞中心為促進年長者積極地生活，並幫助他們在情感、精神和身體健康方面做出的努力。」

華策會總裁何永康表示，人瑞中心為老年人提供健康的華人飲食，日常膳食通過市老人局批准，目前中心擁有超過7000名活躍會員，每天為多達600名老年人提供服務。

中心作為非營利機構，在成立開始資金不足，但卻收到來自華策會、政府、社區各界人士的熱心幫助，才能有如今的發展；中心主任伍寶玲表示，並指人瑞中心不只是老人中心，更是每個長者的快樂園地。

當晚數十位民選官員、社區人士以及社區機構活躍人士受表彰，華策會創辦人劉毛淑卿已有90歲高齡，她表示，50年來沒有這些人的捐助和協助，不會有今天的熱鬧場面，這些善行必會延續且影響下一代。

亞當斯 紐約市 曼哈頓

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