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史島10日餐廳美食節 華裔業者踴躍參與

記者顏潔恩╱紐約報導
99號餐廳將參與由史泰登島新港巷商會舉辦的「餐廳美食節」。(99號餐廳提供)
99號餐廳將參與由史泰登島新港巷商會舉辦的「餐廳美食節」。(99號餐廳提供)

由史泰登島新港巷(New Dorp Lane)商會組織的「餐廳美食節」(Restaurant Crawl)，將在10日(周一)舉行，15至20元的門票可品嘗30多家餐廳的美食；隨著華人湧入史島，愈來愈多華人業者也積極參與，推廣中華飲食文化。

新港巷商會自2014年由史島前市議員馬迪奧(Steve Matteo)、史島經濟發展局(Staten Island Economic Development Corp)創立，位於史島中島區域，近年來不少華人業者經營的商店進駐發展，也被當地人喻為非官方的「史島華埠」。

由商會組織的「餐廳美食節」每年舉行兩次，將會封鎖街道邀請餐館設攤，並祭出優惠價格吸引民眾嘗美食；與會者可在三小時內隨意品嘗32家餐廳的美食，從各族裔風格菜，主食、快餐、小吃、甜品應有盡有。

此次有不少華人業者參與，包括99號火鍋自助餐廳、春陽茶館、王子茶室、ViVi奶茶店、寶島食德農莊等，還有其他亞洲菜。

商會主席Maria Carrozza表示，美食節目的在於刺激民眾消費，並提供平台讓餐館業者推廣自家美食；該活動舉辦至今已有七年，最近一次在夏季的活動，受到民眾的青睞，湧入不少饕客到場共襄盛舉。

美食節將於10日(周一)下午2時至5時舉行，線上購票為15元、現場20元，屆時除美食外也有樂團表演活躍氣氛；地址位於史島New Dorp Lane，可瀏覽Facebook.com/explorenewdorp查詢購票詳情。

美食 華人 華埠

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