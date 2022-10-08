紐約國際動漫博覽會 疫後熱鬧回歸

民眾扮成美少女戰士逛展。(記者顏嘉瑩╱攝影)

2022年「紐約國際動漫 博覽會」(New York Comic Con, NYCC)自6日起至9日(周日)在曼哈頓賈維茨會議中心(Javits Center)展開為期四天的活動，作為疫情 後首次大型回歸，開幕當天擠進不少動漫迷參加盛會；雖然今年在國際旅行仍受限的情況下，參展多為美國本土廠商，民眾熱情不減，也有華人 打扮成喜歡的角色逛展。 現場不少動漫迷扮成喜愛的角色逛展，成為目光焦點。(記者顏嘉瑩╱攝影) 動漫展開展即湧入許多人潮，預計周末將迎來高峰。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約國際動漫博覽會堪稱是全球最大規模的動漫博覽會，疫情前每年都可吸引超過10萬多人到場參加，自2018年開始，每年有超過25萬人到場，規模更勝西岸聖地牙哥動漫展；該活動在2020年受到疫情影響取消，去年雖回歸實體，但採用實體及線上雙重展覽模式，且限制現場人數在15萬以下，今年在全球疫情受到控制下，回歸為實體舉辦，且規模不輸以往，主辦方預計，共四天的活動將可吸引20萬人次參加。

動漫展開展即湧入許多人潮，預計周末將迎來高峰。(記者顏嘉瑩╱攝影) 動漫展開展即湧入許多人潮，預計周末將迎來高峰。(記者顏嘉瑩╱攝影) 為期四天的紐約國際動漫博覽會展出，疫後首次大型回歸令動漫迷相當興奮。(記者顏嘉瑩╱攝影) 為期四天的紐約國際動漫博覽會展出，疫後首次大型回歸令動漫迷相當興奮。(記者顏嘉瑩╱攝影)

動漫產業受到亞洲文化影響深遠，往年不乏有遠從日本、中國和台灣等國家的廠商飛來東岸參展，今年受到國際旅行影響，現場廠商仍以美國本土公司為主，即便如此，活動仍相當熱鬧。

據主辦方介紹，華納兄弟旗下DC漫畫角色，俗稱「小丑女」的哈莉·奎茵(Harley Quinn)屆滿30周年，該公司就舉辦系列慶祝活動；迪士尼旗下的漫威(Marvel)也透過全力宣傳「黑豹：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)慶蜘蛛人(Spider-Man)的60周年。

現場不少動漫迷扮成喜愛的角色逛展，成為目光焦點。(記者顏嘉瑩╱攝影) 動漫展開展即湧入許多人潮，預計周末將迎來高峰。(記者顏嘉瑩╱攝影) 現場不少動漫迷扮成喜愛的角色逛展，成為目光焦點。(記者顏嘉瑩／攝影)

活動期間有不少熱情動漫迷們打扮成喜愛的角色到場參加，吸引眾人目光，其中以漫威英雄角色最受歡迎，不過像日本動漫的「鬼滅之刃」、「美少女戰士」也受到歡迎；首次參加動漫展的華人黃靖其表示，喜歡動漫的他過去從未參加過動漫展，來紐約留學後今年恰巧有空，與友人一起參加這場國際盛事。

黃靖其說，在台灣若喜歡動漫，容易被外界貼上「宅男」的標籤，但在動漫展上看到與會者都相當有自信，且對動漫充滿熱情，讓他覺得很佩服。