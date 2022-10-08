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第11國會選區 2候選人選情膠著

記者胡聲橋／紐約報導
共和黨人瑪麗奧和民主黨人羅斯將在11月普選中一決高下。(取自羅斯推特)
共和黨人瑪麗奧和民主黨人羅斯將在11月普選中一決高下。(取自羅斯推特)

第11國會選區是紐約州唯一的國會眾議員搖擺選區；2018年由民主黨人羅斯(Max Rose)當選；2020年則是共和黨人瑪麗奧(Nicole Malliotakis)勝出；兩名候選人將在11月的普選中再度互別苗頭，但就目前情況，兩位候選人的選情膠著。

第11國會選區包括史泰登島和布碌崙(布魯克林)南部的部分地區。民主黨人希望在這個選區翻身，以保持在國會眾議院的微弱多數，但這也是紐約市唯一一個由共和黨人代表的國會選區。

第11選區民主黨國會眾議員候選人羅斯，將他的競選活動集中在墮胎權利上，他說墮胎權利是一個國家的基本要素，但現在卻處於危險中，他指責瑪麗奧投票反對墮胎。

現任國會眾議員、該選區共和黨國會眾議員候選人瑪麗奧的競選團隊則反駁說，雖然瑪麗奧反對墮胎，但強姦、亂倫和母親生命受到威脅的情況是例外。

紐約市的最新數據顯示，史泰登島的今年整體重大犯罪率上升了約34%，比全市的增幅略高，使瑪麗奧有了政見上的立足點，她把犯罪、生活質量問題和移民危機作為競選討論的重點。

瑪麗奧還發表文章，攻擊拜登政府的邊境政策。不過，由於史泰登島上有不少居民為市警和市消防局人員，為了贏得民心，羅斯在犯罪問題上明顯偏離了大多數民主黨人，贊同的是更嚴厲的保釋法。

這個選區的政治構成使得選舉難以預測；該區民主黨人占選民的45%，共和黨人占35%，還有保守黨和獨立黨的成員，其餘20%的選民是無黨派；但川普2020年卻在這個選區取得了總統選舉的勝利。

羅斯在這個保守的選區還是處於劣勢，現在要看今年夏天羅訴韋德案(Roe v. Wade)的意外反轉是否能帶來顛覆性的動力，足以讓羅斯取得勝利。

兩位候選人的資金都很充足。羅斯手頭有大約200萬美元的競選資金。根據競選財務記錄，瑪麗奧手上有260萬美元的現金。兩位候選人不相伯仲。

共和黨人瑪麗奧和民主黨人羅斯將在11月普選中一決高下。(取自瑪麗奧推特)
共和黨人瑪麗奧和民主黨人羅斯將在11月普選中一決高下。(取自瑪麗奧推特)

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