促飲用水安全 州府盯23種新化學污染物

州衛生廳提出對23種新化學污染物的飲用水法規。(取自州衛生廳推特)

紐約州 衛生廳(State Health Department)近日提議對23種新的化學污染物制定飲用水法規，包括經常在炊具、化妝品和地毯等普通物品中發現的有毒物質，以更好監督全州飲用水的安全。

擬議中的法規，針對的是日前當局在長島 水中檢測 到的化學品，目前州衛生官員仍在紐約州各地收集各種數據，了解長島飲用水問題影響層面有多廣泛；有關部門還為該法規啟動為期60天的公眾審查和評論程序，以了解民眾看法。

這些新的化學污染物屬於PFAS系列化合物，幾十年來被廣泛用於防水纖維、專業消防員使用的一些滅火泡沫和不沾鍋；PFAS化合物在環境中分解緩慢，在某些情況下會污染飲用水供應，導致對公眾健康的擔憂。

紐約目前已對兩種最常見的PFAS化合物，即PFOS和PFOA規定了飲用水最高污染水平，這次又將為其他四種化合物，包括PFHxS、PFNA、PFDA和PFHpA制定同樣的標準；新法規還將為這六種PFAS化合物的所有組合設定標準，確保飲用水的安全。

州衛生廳發言人表示，擬議中的法規，目的是為了能從全州各社區收集到更全面和可比較的數據，從而監督水質；環保人士肯定紐約州擴大了受管制的PFAS化學品清單，但批評擬議中的法規並未降低對PFOA或PFOS的限制水平。