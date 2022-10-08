州長選舉民調 兩黨差距小逾2%

最新民調顯示，紐約州長霍楚和共和黨挑戰者李修頓支持率差距已縮小至不到2%。(美聯社)

最新民調 顯示，民主黨在11月普選的支持率出現全面動搖，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)和共和黨 挑戰者李修頓(Lee Zeldin)的支持率差距已縮小至不到2%，州檢察長詹樂霞(Letitia James)的支持率甚至落後於共和黨對手。

根據特拉法加集團(Trafalgar Group)於9月30日到10月3日進行的民調，霍楚僅以44.5%的支持率領先李修頓的42.6%，另有9.7%的選民未決定支持人選；相比之下，該公司上月早些時候的一份民調顯示李修頓落後4%，其他幾份民調，李修頓的落後幅度均在兩位數。

李修頓在民調公布後備受鼓舞；「我們將在11月8日的普選中贏得州長大位；紐約民眾已經厭倦生活成本上升、安全惡化、自由受威脅以及教育質量下降的問題，他們對霍楚領導的方向不滿，更討厭霍楚收錢辦事的腐敗行為。」

霍楚競選團隊的發言人則拒絕發表評論。

此次民調對民主黨來說警訊不少；除州長競選差距微小外，現任州檢察長詹樂霞，甚至以44.4%的支持率落後於共和黨候選人亨利(Michael Henry)的45.5%；亨利在一份聲明中表示，詹樂霞此前拒絕辯論，「這就是原因；辯論邀約依然有效，紐約人知道，我將阻止犯罪、腐敗和瘋漲的生活成本。」詹樂霞則未發表評論。

特拉法加集團此次民調並未涉及州主計長和聯邦參議員的競選，但普遍預期現任州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)和聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)的領先優勢不可撼動，估計將輕鬆獲勝。

霍楚和李修頓的選戰已趨白熱化，此前李修頓已經接受多場辯論邀約，並呼籲霍楚辯論五場，然而霍楚僅接受了選舉日前的一場一小時的NY1電視台辯論，李修頓為表示不滿，則拒絕了NY1的辯論邀請。