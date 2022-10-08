政府樓污水效應 房屋局領導架構重組

市府重組房屋局領導架構，主席魯斯不再兼任局長。(市長辦公室提供)

曼哈頓東村的政府樓 Jacob Riis Houses此前曝出水污染事件，雖然事後查明是虛驚一場，但讓居民生活受到嚴重影響；紐約市長亞當斯 (Eric Adams)前日宣布重組 房屋局領導架構，主席魯斯(Gregory Russ)不再兼任局長，由副局長西雅特(Lisa Bova-Hiatt)暫代局長職務，市府和聯邦住房和城市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)將在全美範圍內招聘新局長。

此前Jacob Riis Houses政府樓前先後傳出自來水系統可能含有砷及軍團菌(Legionella bacteria)等污染，居民停水逾一周；但檢測結果出爐後，排除自來水遭污染，亞當斯(Eric Adams)也帶頭飲用自來水來讓居民感到安心，但停水仍給居民生活帶來很大不便。

亞當斯日前宣布重組房屋局領導架構，決定主席和局長將分由兩人擔任，主席魯斯不再兼任局長，局長一職將由副局長西雅特暫代；市府將聯合聯邦住房和城市發展部、紐約南區聯邦檢察官辦公室，即日起在全美范圍內招聘新任局長；知情人士表示，魯斯卸下局長一職，很大程度上與Jacob Riis Houses用水一事處理不當有關。

亞當斯表示，此次重組與今年6月通過的房屋局法規修正案精神是一致的，將主席和局長分由不同的人擔任，將讓領導層更有效率，這也將讓房屋局的運營架構與全美其他公共房屋管理部門相一致。

亞當斯說，「房屋局的變革已經來臨，這樣房屋局才能為市民提供安全、高質量的住所；我將與其他政府單位合作，找到合適的局長人選，並組建合適的房屋局領導架構，兌現給政府樓居民的承諾。」

房屋局是根據紐約州公屋法(Public Housing Law)設立的公益性企業，由紐約市長控制，其董事會七名成員中包含三名居民董事，董事會主席和局長由市長任命；董事會主要負責監管與決策，對各種政策、動議、決議案投票，局長則負責日常運營。