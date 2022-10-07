班森賀81歲老婦被垃圾車撞倒

垃圾車司機賀撞倒老婦後留在現場。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人聚居區一名老婦6日早晨被垃圾車撞倒受傷。不到一年前，戴克高地(Dyker Heights)也發生過類似事故。

6日早約8時30分，班森賀15大道交85街處，一輛市清潔局的垃圾車在85街往東行駛，左轉進入15大道，撞倒過街的81歲老婦。

垃圾車司機立即停車，留在現場。傷者腿部流血，但神志清楚，送至日落公園 的紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院。傷情穩定。

家住出事路口附近的張女士說，被垃圾車撞倒受傷的是白人老婦。她早上在家門口活動，看到垃圾車在街道對面拾垃圾袋，然後轉進第15大道，沒想到撞上人，但她沒看清當時的紅綠燈。

居民王先生覺得無論如何都是垃圾車責任。首先是垃圾車前輪撞人，其次，垃圾車和行人同向，如果是綠燈，左轉應禮讓行人；如果是紅燈，垃圾車不應該左轉。王先生說，事故發生後，警察 局和清潔局都來實地勘察。中午街道才恢復通行。

不到一年前，清潔局一輛垃圾車在距離這次事故不到一哩的地方，在戴克高地73街交11大道處，將一名女子撞成重傷。今年早些時候，布朗斯維爾(Brownsville)一名騎輕便摩托者被垃圾車撞死。

垃圾車發生一連串事件後，紐約市通過改革措施，減少垃圾車公司的競爭行為，在市府指定的區域分配固定數量的私人垃圾車。但由於新冠疫情預算削減和行業遊說，改革措施實施得異常緩慢。