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華男砸壞聖母像 被指控仇恨犯罪

記者牟蘭／紐約報導
王嘉涉嫌損害聖母像與教堂的標識被警方逮捕。(DeSales Media Group提供)
王嘉涉嫌損害聖母像與教堂的標識被警方逮捕。(DeSales Media Group提供)

37歲的的華裔男子王嘉(Jia Wang，姓名皆音譯，又名Jiayu Wang)，日前涉嫌損壞法拉盛天主教的聖母像被以仇恨犯罪移送法辦；用手機拍下整個過程的神父指，被告前後多次碾壓教堂標識，後又持千斤頂損壞神像，還試圖攻擊他，甚至當眾蹲下脫褲，他躲在教堂內報警求助。

報住在德州的王嘉於3日下午1時30分許，駕車至法拉盛博生大道一羅馬天主教教堂前；神父何塞·迪亞茲(Rev. Jose Diaz)聽到聲響，外出查看，起初認為是車禍，直到看到嫌犯多次碾壓標識，又加速向他駛來，還試圖用水瓶砸他，他及時逃到教堂內，聽到對方不斷辱罵「F-you! F-you!」，對方已知他是神父仍企圖攻擊。

根據神父何塞·迪亞茲6日提供本報的視頻，王嘉在他離開後，先喝一口水，隨後吐在聖瑪麗的雕像上，又撿起千斤頂，反覆擊打，造成神像面部嚴重損壞；隨後又在教堂標識前脫褲，疑公然排便。

警方抵達現場後，先將歹徒送至附近醫院評估他的精神狀況，後以涉嫌仇恨犯罪級別的刑事毀壞與一級嚴重騷擾等罪逮捕王嘉，5日過堂，他獲無保候審，下次上庭時間為12月5日。

王嘉涉嫌損害聖母像與教堂的金屬標識被警方逮捕。(記者牟蘭／攝影)
王嘉涉嫌損害聖母像與教堂的金屬標識被警方逮捕。(記者牟蘭／攝影)
王嘉涉嫌損害聖母像被警方逮捕。(DeSales Media Group提供)
王嘉涉嫌損害聖母像被警方逮捕。(DeSales Media Group提供)

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