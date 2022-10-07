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戴頭罩窒息 警不當執法1200萬和解

編譯孫梁／綜合報導
圖為親人2020年持死者照片抗議警方不當執法。(美聯社)
圖為親人2020年持死者照片抗議警方不當執法。(美聯社)

紐約聯邦法官6日批准和解協議，羅徹底特市(Rochester)同意賠償1200萬元給一名死於警察暴力的非裔男子的五名子女；市長伊文斯(Malik Evans)認為和解是最好的選擇。

當地市警2020年3月23日晚間接到通報後出動，看到41歲的普魯德(Daniel Prude)在街上裸奔。警察喝令他趴在地上，雙手放在背後；普魯德被戴上手銬後坐在地上顯得焦躁不安，當時正值疫情高峰，警察為防止他吐痰而給他戴上頭罩，將他壓在地上兩分鐘直至停止呼吸；送醫已腦死，數日後喪命。

郡法醫認為，普魯德是死於身體受到壓制導致的窒息，他服用的PCP藥物也是因素。報警的普魯德的哥哥說，弟弟當天稍早被送到精神病院做精神評估，數小時後出院回到他家，然後從家裡逃出。

警察表示，他們是依規定對待普魯德，大陪審團去年拒絕對警察提出刑事指控，但死者親友認為，警察的行為違反普魯德的憲法權利，市府試圖掩蓋。

市警局2020年6月曾要求市府推遲公布警方隨身相機的錄影，擔憂會引發暴力反彈；死者家人最終拿到錄影，於當年9月公布。

過去十年因為警察執法致死非裔達成許多和解協議，包括明尼蘇達州非裔佛洛依德被警察跪頸死亡的2700萬元，和肯塔基州路易維爾市布蕾娜·泰勒致死案的1200萬元。

普魯德死前被警察戴上頭套。(美聯社)
普魯德死前被警察戴上頭套。(美聯社)

警察 非裔 疫情

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