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選區華人：新圖非完美 盼再修訂

記者顏潔恩／紐約報導
第二版的第43市議會選區。(取自官網)
第二版的第43市議會選區。(取自官網)

市選區重畫委員會(New York City Districting Commission)6日通過新的市議員選區地圖，其中布碌崙(布魯克林)第43選區最有可能成為當地首個亞裔選區，獲華社關注；結果出爐後，華人指所幸依舊保留亞裔多數，但並非完全理想，希望仍可再修訂。

亞潮聯盟創辦人凌飛表示，第一版地圖對布碌崙南區的政治格局「大破大立」，將第38選區偏左的社區與部分貝瑞吉整合，而華人在貝瑞吉的部分則和8大道合併，這樣的邊界保留亞裔社區的完整性。

但為了讓市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、紀思庭(Justin Brannan)不會相互競爭，9月地圖出現政治考量的結果，且將第38選區不合理地往南部延伸，導致8大道與貝瑞吉、戴克高地的華人區割裂；以上議員各自安全，第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)的選區卻被分割，作為理念保守的華人，他更支持溫和派的李凱健，不希望看到另兩名議員各得其所。

班森賀居民、布碌崙南區居民互助會負責人張玉娟指出，勉強可接受新地圖，雖比之前的強，但若可往東南方向至Gravesend社區延伸，最佳不過；如果委員會能到當地走一圈，就會發現這一帶都是華人居民，希望能保留畫入同一選區的完整性。

李凱健發布聲明表示，儘管聽了那麼多意見，委員會還是分割當地居民的利益，對此非常失望，「希望市議會將作出正確的選擇，拒絕該版地圖，並保留47選區的完整性。」

華人 亞裔 布碌崙

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