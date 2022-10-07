仇亞男殺急救員 逾百同僚出庭討公道

百名市消防局的急救員6日在法庭外聲援羅素-埃林，為死者尋求正義。(記者牟蘭／攝影)

曾在臉書多次發表仇恨亞裔 威脅言論的精神病男子，日前涉嫌在皇后區街口19刀捅死一名急救員，他6日在醫院通過視訊遠程過堂，否認二級謀殺在內的所有指控，律師為他申請精神檢測 ；超過百名市消防局的急救員當天在庭外聲援，為死者尋求司法正義。

根據警方消息，61歲的市消防局急救員巡官(Lieutenant)羅素-埃林(Alison Russo-Elling)於9月29日下午在20大道交41街取餐時，被34歲的齊索普洛(Peter Zisopoulo)在街角連捅19刀，傷重不治。

齊索普洛6日在表維醫院(Bellevue Hospital)的監獄 病房，通過視訊過堂，被大陪審團以二級謀殺等多罪起訴；他的精神一度混亂，法官詢問他是否同意遠程過堂時，表示否認，後在律師引導下完成聆訊。

律師指，他的當事人2018年曾因精神問題入院治療七天，無法理解當前的控罪，為他申請精神檢測，法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)准許，下次上庭時間定為11月29日。