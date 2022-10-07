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市議員選區新地圖過首關

記者和釗宇╱紐約報導
市選區重畫委員會6日投票通過更新版選區地圖，圖為爭議較大的南布碌崙區域。(委員會提供)
市選區重畫委員會6日投票通過更新版選區地圖，圖為爭議較大的南布碌崙區域。(委員會提供)

經過多次修改，紐約市選區重畫委員會(New York City Districting Commission)6日投票通過未來十年的市議員選區地圖，送交市議會審議；其中，南布碌崙(布魯克林)部分地區與史泰登島被畫在同一選區，布碌崙第43選區仍是亞裔多數。

紐約市議員選區每十年重畫一次，據2020年人口普查，全市新增63萬名居民，其中55%是亞裔；選區重畫委員會7月發布的首版地圖引起爭議，8月舉行多場公聽會，共收到約1萬29500份意見書，據此修改，但上月委員會投票否決。

經再度商議與微調，最終以13票贊成、1票反對、1票棄權通過，交市議會審議。第50選區橫跨史泰登島和南布碌崙，包括Fort Hamilton、戴克高地(Dyker Heights)的一小部分；也微幅調整其他選區，以符合各選區人口偏差不超過5%的規定。

選區畫分專家韓德利(Lisa Handley)分析，新版地圖給少數族裔更大的投票影響力；作為紐約市增長最快的少數族裔，布碌崙第43選區將成為亞裔占多數的選區，與前次的版本相比沒有變化；該選區包括東日落公園(Sunset Park)、班森賀大部分地區和戴克高地(Dyker Height)部分地區，54%的選民是亞裔。

委員會主席沃爾科特(Dennis Walcott)表示，「選區重畫過程體現市民的多樣性、活力和公共參與，紐約市仍不斷成長和變革。」

唯一投下反對票的依然是來自史泰登島的委員史奈爾(Michael Schnall)，「很高興草案將呈交市議會審議，但史泰登島不應與其他區混在一起。」

市議會可以選擇同意或拒絕批准地圖；如未過關，地圖將送回委員會，舉行公聽會後重畫，地圖定案的截止日期是12月7日。各區新版地圖網址：https://www1.nyc.gov/site/districting/maps/maps.page。

市選區重畫委員會6日投票通過更新版選區地圖，送交市議會審議。(委員會提供)
市選區重畫委員會6日投票通過更新版選區地圖，送交市議會審議。(委員會提供)

亞裔 布碌崙 紐約市

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