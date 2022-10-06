我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭智囊愛女被炸死 紐時：美方相信出自烏克蘭之手

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

布碌崙博物館亞洲藝廊 重新迎客

記者顏潔恩╱紐約報導
中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)
中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)

布碌崙(布魯克林)博物館耗資900萬元，對數十年未整修的「亞洲和伊斯蘭藝廊」進行修復，工程已步入最後階段，將於近期開幕。

在市府、Mellon基金會、以及私人捐款的幫助下，布碌崙博物館近年進行全面升級計畫，其中韓國、中國和日本、東南亞、佛教和喜馬拉雅藝廊都已完工，亞洲和伊斯蘭教藝廊是最後一個項目，為符合當代觀眾的品味，也對展覽廳進行重新的設計。

布碌崙博物館整修亞洲和伊斯蘭藝廊，即將開幕。(館方提供)
布碌崙博物館整修亞洲和伊斯蘭藝廊，即將開幕。(館方提供)
中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)
中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)

面積達2萬平方呎的亞洲藝術廊最後一次維修是在1970年代，在博物館關於亞洲及伊斯蘭教的超過1萬7000件精品中，選出最具影響力的700多件在該藝術廊展出，多為當代藝術品，也會有首次從保管庫取出來展覽的作品。

「大多的新展是20世紀中期的藝術品，這個時期相對有更重要的意義」，該藝廊負責人Joan Cummins表示，像這樣永久性的藝廊，通常都展出精選的收藏品，其中免不了一些無法清楚說明一個時代故事的展品，但華麗性質很吸睛，所以此次展廳的重新設計也將突出收藏品。

中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)
中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)
中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)
中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)

她也提到，新展廳更換簡潔的說明，「之前很多訪客對長篇大論的解說失去興致，其實更希望他們注重在作品上。」伊斯蘭教展廳負責人Aysin Yoltar則說，相關展覽包括回教世俗及非世俗的物品和藝術品，反映的不僅是一個宗教，而是該群體背後的文化習俗。博物館網址：https://www.brooklynmuseum.org/。@[email protected]>

博物館 布碌崙 東南亞

上一則

康尼島萬聖節豐收嘉年華 周末開跑

下一則

世報贊助 美國獎學金夢想獎接受申請

延伸閱讀

布碌崙小偷夜闖民宅 20秒偷單車

布碌崙小偷夜闖民宅 20秒偷單車
吃貨／10家博物館 飲食探索趣

吃貨／10家博物館 飲食探索趣
梁文華律師專業房屋地產交易　法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易　法拉盛布碌崙皆有辦公室服務
華美博物館頒7個歷史締造者獎

華美博物館頒7個歷史締造者獎
華美博物館頒發7個歷史締造者獎 均深遠影響華裔社區

華美博物館頒發7個歷史締造者獎 均深遠影響華裔社區

熱門新聞

嫌犯將其推倒後強吻並觸摸私處。(市警提供)

華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身

2022-10-02 02:28
一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

2022-09-29 15:13
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

2022-10-01 11:58
紐約州新冠疫情再起，九個地區被列高風險區，CDC建議民眾戴口罩。(記者張晨／攝影)

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

2022-10-02 06:23
位於皇后區秋園丘的合作公寓爆模式入室盜竊，三戶受害人均為亞裔。(記者牟蘭╱攝影)

專挑亞裔「10分鐘內開門」 皇后區秋園丘爆模式竊案

2022-10-02 06:25
齊索普洛涉嫌捅死羅素-埃林，被警方逮捕後，移送法辦。(市警提供)

紐約仇亞精神病男 皇后區街口20多刀捅死急救員

2022-09-30 16:04

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」