布碌崙博物館亞洲藝廊 重新迎客

中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)

布碌崙 (布魯克林)博物館 耗資900萬元，對數十年未整修的「亞洲和伊斯蘭藝廊」進行修復，工程已步入最後階段，將於近期開幕。

在市府、Mellon基金會、以及私人捐款的幫助下，布碌崙博物館近年進行全面升級計畫，其中韓國、中國和日本、東南亞 、佛教和喜馬拉雅藝廊都已完工，亞洲和伊斯蘭教藝廊是最後一個項目，為符合當代觀眾的品味，也對展覽廳進行重新的設計。 布碌崙博物館整修亞洲和伊斯蘭藝廊，即將開幕。(館方提供) 中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)

面積達2萬平方呎的亞洲藝術廊最後一次維修是在1970年代，在博物館關於亞洲及伊斯蘭教的超過1萬7000件精品中，選出最具影響力的700多件在該藝術廊展出，多為當代藝術品，也會有首次從保管庫取出來展覽的作品。

「大多的新展是20世紀中期的藝術品，這個時期相對有更重要的意義」，該藝廊負責人Joan Cummins表示，像這樣永久性的藝廊，通常都展出精選的收藏品，其中免不了一些無法清楚說明一個時代故事的展品，但華麗性質很吸睛，所以此次展廳的重新設計也將突出收藏品。 中國、亞洲藝廊展品。(館方提供) 中國、亞洲藝廊展品。(館方提供)

她也提到，新展廳更換簡潔的說明，「之前很多訪客對長篇大論的解說失去興致，其實更希望他們注重在作品上。」伊斯蘭教展廳負責人Aysin Yoltar則說，相關展覽包括回教世俗及非世俗的物品和藝術品，反映的不僅是一個宗教，而是該群體背後的文化習俗。博物館網址：https://www.brooklynmuseum.org/。@[email protected]>