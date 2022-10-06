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「愛在今秋」 美中韓藝術家8日法拉盛高歌

記者牟蘭╱紐約報導
中美聲樂藝術家聯盟與環球華藝集團將於8日在法拉盛文藝中心舉辦「愛在金秋音樂會」。(記者牟蘭╱攝影)
中美聲樂藝術家聯盟與環球華藝集團將於8日在法拉盛文藝中心舉辦「愛在金秋音樂會」。(記者牟蘭╱攝影)

中美聲樂藝術家聯盟與環球華藝集團等近日宣布將於8日(周六)，在法拉盛文藝中心舉辦「愛在金秋音樂會」，屆時邀請美中韓三國的藝術家帶來歌唱表演，現場可容納逾300名觀眾，先到先得。

「愛在金秋音樂會」由環球華藝集團與中美聲樂藝術家聯盟共同主辦，第一保健與紐約金鷹成人日間護理中心等贊助協辦；活動策畫及藝術總監吳郁表示，疫情爆發後，表演不能實體演出，該聯盟在線上舉辦六場音樂會，提供藝術交流平台，隨著疫情趨緩，此次舉辦實體演出。

音樂會邀請美中韓表演者帶來中國民歌、中國通俗流行、百老匯音樂劇及歌劇等表演，其中包括美國音樂家Robert Weintraub與Aaron Scarberry分別帶來的「黃河頌」與「天路」、韓裔女高音Jaeyeon Kim帶來「波希米亞人」的咏嘆調，及「越人歌」。

環球華藝的負責人尹熙鵬本職是外科醫生，他曾目睹疫情爆發的至暗時刻，在第一線救助患者，看到藝術人士在疫期缺少表演場所的窘境；他當天也會演唱「桃花依舊」，盼望更多愛好音樂的民眾參與。

活動時間為下午1時，法拉盛文藝中心地址為北方大道137-35號，售票電話(516)303-6998，(347)506-8469諮詢詳情。

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