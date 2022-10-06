TLC將發1000張電動網約車牌照

TLC宣布，計畫發放最多1000張電動網約車牌照。(美聯社)

紐約市 計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)日前在其網站宣布，計畫發放最多1000張電動網約車 牌照，這將是TLC自2018年以來首次大規模發放網約車牌照。

近十年來以Uber、Lyft為代表的網約車公司崛起，紐約網約車數量不到六年猛增至超過8萬輛，導致紐約市僅萬餘傳統計程車生存壓力增加；在計程車司機工會的壓力下，TLC在2018年暫停發放網約車牌照，但當時全電動車 和輪椅無障礙車輛仍有資格申請牌照；不過，去年電動滑板車租賃商Revel宣布計畫，將投放數百輛特斯拉電動車作為網約車，因此TLC去年完全停止發放新牌照。

但疫情改變市民的出行方式，根據市府數據，全市網約車今年7月共接單60萬3000次，比2019年同期下降15%；TLC在8月的一次牌照評估會議上表示，隨著接單數量減少、乘客的等待時間保持穩定、單次出行成本增加，TLC認為目前網約車行業可以吸納更多車輛，同時不會對過去四年來已有牌照的司機收入造成影響。

不過，TLC並未明確哪些公司或司機有資格申請新的牌照；TLC局長都勇(David Do)表示，「發放新的牌照將鼓勵紐約市電動車基礎設施的建設，並幫助紐約市走向可持續化的未來。」TLC建議，有興趣購買全電動車申請牌照的民眾不要著急，最好等到TLC發布更多細節再決定。

此舉對傳統計程車行業不利，紐約市計程車司機聯盟(Taxi Workers Alliance)主席德賽(Bhairavi Desai)表示，目前紐約市並無足夠的乘客支持1000輛新增的電動網約車，「讓街道塞滿車輛對任何司機群體都沒有好處，市府怎麼能以保護環境為由，讓街道更壅堵？」