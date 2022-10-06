無證客送史島旅館 議員批對居民不公
無證移民大規模從南部邊境進入，並被轉移至紐約市，因市長亞當斯(Eric Adams)指示，目前許多送至史泰登島位於中島的酒店；島上多名共和黨民選官員表示不滿，指影響當地居民生活，對他們不公平。
史島區長佛塞拉(Vito Fossella)表示，他在幾天前收到消息，來自南部邊境的無證移民在周末被安排入住島上特拉維斯(Travis)地區的平價連鎖酒店Comfort Inn；據其辦公室調查，雖無法確定是否全為無證移民所用，但目前酒店內共93間房有人居住。他說，史島居民並未製造問題，卻又要承受不公，成為犧牲品，「聯邦的問題應由聯邦解決。」
特拉維斯公民協會(Travis Civic Association)主席葛拉(Gene Guerra)表示，雖對無證移民尋求庇護感到同情，但當地社區不具備容納這些家庭的條件，「相信這些家庭也不想居無定所，但市府必須理解，酒店不是為長期居民而建」；當地的交通與醫療服務均有限，加上公校過度擁擠，不適合接納更多人。近來也有居民指出，無證移民到處敲門索取食物和衣服，影響當地居民的生活。
共和黨市議員卡爾(David Carr)指，這不是當地酒店首次被改用為庇護所，1500名遊民在2016年也被應急送到這裡。市主計長蘭德(Brad Lander)統計，市府接納來自南美及中美洲的1萬5000名庇護者，可花費5億至10億元；國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，這給納稅人帶來沉重的負擔。
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