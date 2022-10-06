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無證客送史島旅館 議員批對居民不公

記者顏潔恩／紐約報導
多名共和黨民選官員譴責聯邦及市府將無證移民安排至史島酒店居住。(取自推特)
多名共和黨民選官員譴責聯邦及市府將無證移民安排至史島酒店居住。(取自推特)

無證移民大規模從南部邊境進入，並被轉移至紐約市，因市長亞當斯(Eric Adams)指示，目前許多送至史泰登島位於中島的酒店；島上多名共和黨民選官員表示不滿，指影響當地居民生活，對他們不公平。

史島區長佛塞拉(Vito Fossella)表示，他在幾天前收到消息，來自南部邊境的無證移民在周末被安排入住島上特拉維斯(Travis)地區的平價連鎖酒店Comfort Inn；據其辦公室調查，雖無法確定是否全為無證移民所用，但目前酒店內共93間房有人居住。他說，史島居民並未製造問題，卻又要承受不公，成為犧牲品，「聯邦的問題應由聯邦解決。」

特拉維斯公民協會(Travis Civic Association)主席葛拉(Gene Guerra)表示，雖對無證移民尋求庇護感到同情，但當地社區不具備容納這些家庭的條件，「相信這些家庭也不想居無定所，但市府必須理解，酒店不是為長期居民而建」；當地的交通與醫療服務均有限，加上公校過度擁擠，不適合接納更多人。近來也有居民指出，無證移民到處敲門索取食物和衣服，影響當地居民的生活。

共和黨市議員卡爾(David Carr)指，這不是當地酒店首次被改用為庇護所，1500名遊民在2016年也被應急送到這裡。市主計長蘭德(Brad Lander)統計，市府接納來自南美及中美洲的1萬5000名庇護者，可花費5億至10億元；國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，這給納稅人帶來沉重的負擔。

移民 庇護 邊境

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