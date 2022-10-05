要求廢除24小時工作制 華裔護理員再抗議

數十名華裔護理員4日抗議24小時工作制，要求市議員黃敏儀支持廢除這項工作制的提案。(記者牟蘭／攝影)

因不滿市議員黃敏儀日前回應，數十名華裔 護理員4日在她的辦公室外抗議24小時工作制，要求她支持廢除這項工作制的市議會提案，指她作為選區議員應為她們發聲；黃敏儀辦公室重申，黃敏儀反對這項工作制，已與同儕與工會探討是否可修改相關提案內容，承諾會為工人爭取公平的權益。

法拉盛 工人中心的代表安恩(Sarah Ahn)表示，華裔護理員不滿意黃敏儀的回應，指過去沒有任何提案要確保資金充足才能通過，否認24小時工作制廢除後，長者會被強制送到養老院 ，「養老院更貴，家庭護理便宜得多」；她指，法拉盛是24小時工作制的重災區，因此向黃敏儀抗議。

57歲的華裔護工林玉芳表示，丈夫為她申請親屬移民後，因不會英文，她只能選擇護理工作，已開始兩年的24小時工作制，「白天要做工，晚上不能睡覺」，影響健康，要求得到合理的薪水，改為兩班制。黃敏儀是她選區的華人代表，應該為她發聲，要求她支持該提案。林玉芳並不了解這項提案有約一半的市議員尚未表態支持。

數十名華裔護理員4日抗議24小時工作制，要求市議員黃敏儀支持廢除這項工作制的提案。(記者牟蘭／攝影)

對此，黃敏儀辦公室重申，黃敏儀與工人站在一起，反對24小時工作制，已與提出這項提案的馬泰(Christopher Marte)等議員以及工會溝通，討論是否修改提案內容；她說，相關的對話會繼續進行，她會繼續為工人爭取公平與良好的工作環境。

黃敏儀辦公室指，市府目前已有極大的資金缺口，州府需確保提供這項提案的預算，否則恐導致長者被強制送往養老院，她承諾保護長者的利益；根據市府網頁，這項提案原本有29人支持，兩名市議員取消支持投票，至截稿前，加上公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)共27人贊成。