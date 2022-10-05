我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

要求廢除24小時工作制 華裔護理員再抗議

記者牟蘭／紐約報導
數十名華裔護理員4日抗議24小時工作制，要求市議員黃敏儀支持廢除這項工作制的提案。(記者牟蘭／攝影)
數十名華裔護理員4日抗議24小時工作制，要求市議員黃敏儀支持廢除這項工作制的提案。(記者牟蘭／攝影)

因不滿市議員黃敏儀日前回應，數十名華裔護理員4日在她的辦公室外抗議24小時工作制，要求她支持廢除這項工作制的市議會提案，指她作為選區議員應為她們發聲；黃敏儀辦公室重申，黃敏儀反對這項工作制，已與同儕與工會探討是否可修改相關提案內容，承諾會為工人爭取公平的權益。

法拉盛工人中心的代表安恩(Sarah Ahn)表示，華裔護理員不滿意黃敏儀的回應，指過去沒有任何提案要確保資金充足才能通過，否認24小時工作制廢除後，長者會被強制送到養老院，「養老院更貴，家庭護理便宜得多」；她指，法拉盛是24小時工作制的重災區，因此向黃敏儀抗議。

57歲的華裔護工林玉芳表示，丈夫為她申請親屬移民後，因不會英文，她只能選擇護理工作，已開始兩年的24小時工作制，「白天要做工，晚上不能睡覺」，影響健康，要求得到合理的薪水，改為兩班制。黃敏儀是她選區的華人代表，應該為她發聲，要求她支持該提案。林玉芳並不了解這項提案有約一半的市議員尚未表態支持。

數十名華裔護理員4日抗議24小時工作制，要求市議員黃敏儀支持廢除這項工作制的提案...
數十名華裔護理員4日抗議24小時工作制，要求市議員黃敏儀支持廢除這項工作制的提案。(記者牟蘭／攝影)

對此，黃敏儀辦公室重申，黃敏儀與工人站在一起，反對24小時工作制，已與提出這項提案的馬泰(Christopher Marte)等議員以及工會溝通，討論是否修改提案內容；她說，相關的對話會繼續進行，她會繼續為工人爭取公平與良好的工作環境。

黃敏儀辦公室指，市府目前已有極大的資金缺口，州府需確保提供這項提案的預算，否則恐導致長者被強制送往養老院，她承諾保護長者的利益；根據市府網頁，這項提案原本有29人支持，兩名市議員取消支持投票，至截稿前，加上公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)共27人贊成。

養老院 華裔 法拉盛

上一則

珍珠奶茶原物料HOJA FOOD進軍佛州市場

下一則

長樂總會辦聯席慶典 慶祝中國國慶

延伸閱讀

法拉盛「脫貧」啟動 6社區機構獲158萬元 推3年實驗計畫

法拉盛「脫貧」啟動 6社區機構獲158萬元 推3年實驗計畫
法拉盛華人屋遭闖空門未遂 警緝2嫌

法拉盛華人屋遭闖空門未遂 警緝2嫌
張清內科全科家庭醫生診所新張

張清內科全科家庭醫生診所新張
打破對貧困的刻板印象「貧窮：並不是你所想的那樣」宣傳啟動

打破對貧困的刻板印象「貧窮：並不是你所想的那樣」宣傳啟動
金曉春提供評估測驗與心理治療

金曉春提供評估測驗與心理治療

熱門新聞

嫌犯將其推倒後強吻並觸摸私處。(市警提供)

華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身

2022-10-02 02:28
一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

2022-09-29 15:13
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

2022-10-01 11:58
紐約州新冠疫情再起，九個地區被列高風險區，CDC建議民眾戴口罩。(記者張晨／攝影)

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

2022-10-02 06:23
雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

2022-09-28 02:29
位於皇后區秋園丘的合作公寓爆模式入室盜竊，三戶受害人均為亞裔。(記者牟蘭╱攝影)

專挑亞裔「10分鐘內開門」 皇后區秋園丘爆模式竊案

2022-10-02 06:25

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子