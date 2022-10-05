關注公共安全 市長皇后區辦論壇

市府、警檢、教育官員於森林小丘舉辦公共安全論壇。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)、皇后區 長理查茲(Donovan Richards)、皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)等人，3日晚在皇后區森林小丘舉行社區論壇，回答民眾提問的一系列有關心理健康、治安、交通安全、教育等議題。

當晚會議中，民眾提問市府如何應對各年齡群因新冠疫情引起的心理健康危機，亞當斯表示，精神疾病以及槍枝暴力的結合，使人們不安，應對該危機時應採更全面的手段；市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)指，將從青少年、藥物濫用、以及嚴重精神疾病三個方面著手。

目前，全市近30萬患有嚴重精神疾病者，當中大多數不會給其他人帶來干擾，只有少部分需要援助，包括治療、住所以及社區的支持；最難提供的是後者，往往這方面的缺失造成他們日益孤僻，市府在稍後幾周將公布更詳細的計畫。

法拉盛華裔居民雷Judy表示，自疫情後她與女兒外出都會攜帶胡椒噴霧，這是她唯一能想到防衛的方法，但非常懷念過去無需時時如此警惕的日子，希望亞當斯能採取行動降低搶劫、入室盜竊、攻擊等犯罪率。

亞當斯回應，稍早前在追悼遭刺死的市消防局急救員巡官(Lieutenant)羅素-埃林(Alison Russo-Elling)時，她的父母也說了同樣的話，想與市府合作打造更安全的紐約市；「我們都想要，而我每天都在努力，希望達成目標」，亞當斯說，紐約正朝正確的方向前進。

在校園安全議題上，市教育總監 班克斯(David C. Banks)表示，不認同部分媒體廣泛報導的「公校不需保安」，他們是組成校園結構的一員，單是確保學生的安全就構成存在的理由；市府計畫增設攝像頭、前門上鎖系統，強化校園安全，這將要求更多預算，正在評估中。