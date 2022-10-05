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小義大利節 華埠犯罪率驟升

記者張晨／紐約報導
女子蘇活、華埠交界遭無辜毆打，五分局治安曼哈頓南區十個分局最差。(記者張晨╱攝影)
女子蘇活、華埠交界遭無辜毆打，五分局治安曼哈頓南區十個分局最差。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠附近日再發生一起無故攻擊案件，一白人女子在堅尼路(Canal St.)交百老匯處遭人毆打至面部血流不止；而這已經不是該地區第一次發生此類隨機攻擊案件，轄區市警五分局治安也在曼哈頓南區(Manhattan South)十個分局中墊底，過去28天內犯罪率同比增加超七成，民眾擔憂。

警方表示，3日早約8時20分，一男子無故毆打了一名54歲的女受害者，造成其臉部受傷，隨後逃離。該地區除時常發生精品店搶劫、盜竊外，攻擊案也屢見不鮮；今年7月，一非洲裔男子就在街頭邊走邊毆打路人，後在警察未趕來前遭一亞裔路人制伏。

五分局轄區過去28天內，重罪攻擊和搶劫增加最多，攻擊案共發生23起，相比去年同期的九起增155%，搶劫共發生15起，相比去年四起增275%。

相比曼哈頓南區其餘九個分局，五分局的犯罪率增加最多，警方回應稱這很大一部分原因是小義大利節的回歸，人流量的增加致使犯罪活動頻繁，重竊案增44%，輕竊案發生最多，共83起，相比去年的46起，同比增80%。

警方呼籲民眾，若知曉上述案件相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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