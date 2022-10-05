疑遭冒名匯款 華人公司損2.1萬

李女士的手機截圖，指她沒有答覆「是」，但錢被匯走了。(李女士提供)

家住布碌崙 (布魯克林)8大道的李女士經營一家網絡銷售公司。9月下旬，公司帳戶突然被轉走2.1萬元。幾經交涉，她正式在警局報案，銀行也答應進行調查，但結果還未可知。

李女士的公司，從德州進貨，通過Ebay和亞馬遜銷售。9月23日深夜，她突然收到銀行發出的要求電匯2萬1465元的通知，要求答覆「是」或「否」。當時因為不知道這筆匯款是怎麼回事，且金額比較高，她想等到第二天先查詢再回應。

第二天上午，因為忙於其他事情，沒有處理，再次查看公司帳戶時，她發現這筆2萬1465元已被轉走。她查看紀錄，發現是加州 一家公司轉走，她根本不知道這家公司，也沒有任何業務往來。

根據經驗，當有人拿支票 從她帳戶取錢，或者從她帳戶轉帳和要求匯款時，銀行都會透過手機發提示信息，要求她確認才會操作下一步，她不明白銀行這次為什麼在她沒有同意的情況下，就把錢匯出去。

李女士前往銀行詢問，被告知她一定答覆了「是」，銀行才會匯錢。她要求銀行調查。幾經往返，拿到銀行的報告，到警局正式報案後，銀行答應進行調查。

回顧此事，李女士覺得，銀行帳戶的信息和個人信息一定被盜用。有人假冒她的名義從公司帳戶匯錢，而且還有可能通過其他手段給銀行發確認信息，才從帳戶錢盜走了錢。不過，這只是猜測，希望銀行的調查能讓事件水落石出，追回被盜的款項。